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Maçın ardından

Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, son saniyelerde yedikleri beraberlik golüyle bir puana razı olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

20.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:54 Maçın ardından
Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, son saniyelerde yedikleri beraberlik golüyle bir puana razı olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tomas, karşılaşmaya iyi başladıklarını, oyunun kontrolü kendilerindeyken iki kez de öne geçtiklerini ama skor avantajını koruyamadıklarını aktardı.
Tomas, "2-1 öndeyken maalesef son saniyede gol yedik, çok üzüldük. Futbolda bu oluyor." ifadelerini kullandı.
Kaplan: "Ankaragücü ruhunu sahaya yansıttığımız için mutluyuz"
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Antalya'da çok iyi mücadele olduğunu kaydetti.
Geriden gelip iki defa beraberliği yakalamanın önemine değinen Kaplan, bir puanın iyi bir netice olduğunu vurguladı.
Kaplan, futbolcularını mücadelelerinden dolayı kutlayıp, "Ankaragücü olarak direncimizi devam ettiriyoruz. İki haftadır Ankaragücü ruhunu sahaya yansıttığımız için mutluyuz." diye konuştu.
Mustafa Kaplan, kazandıkları bir puanı, geçen sezon iki takım arasında Antalya'da oynanan maç sonrası Ankara'ya dönerken 2 Mart 2019'da Afyonkarahisar'da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz'e armağan ettiklerini sözlerine ekledi.

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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