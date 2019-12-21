Haberler » Spor » Maçın ardından - Spor

Maçın ardından

Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 yenen Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, 3 puanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

21.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:50 Maçın ardından
Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı 'ı 2-1 yenen Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, 3 puanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.
Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, geçen hafta Gençlerbirliği mağlubiyetiyle ligdeki çıkışlarına ara verdiklerini, bu nedenle Galatasaray maçının kendileri için bir fırsat olduğunu söyledi.
Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Parlatan, "Çok iyi mücadele ettik, taraftarımız her türlü desteği verdi. Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Önümüzde zorlu Demir Grup Sivasspor deplasmanımız var. İyi hazırlanarak o maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:38   Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Spor
23:36   Maçın ardından - Spor
23:30   FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyon Liverpool - Spor
23:26   Maçın ardından - Spor
23:22   Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Spor
21:34   Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Spor
19:44   Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! - Spor
19:36   Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı - Spor
18:55   Galatasaray, Göztepe'ye 2-1 yenildi - Spor
21.12.2019 23:45:23