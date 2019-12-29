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Maçın ardından

Süper Lig'de ilk yarının son maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, ikinci yarıda daha iyi bir Göztepe izletmek için çalışacaklarını bildirdi.

29.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:34 Maçın ardından
Süper Lig'de ilk yarının son maçında deplasmanda Demir Grup 'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, ikinci yarıda daha iyi bir Göztepe izletmek için çalışacaklarını bildirdi.
Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 90 dakika boyunca iyi mücadele ettiklerini, Sivasspor'a az sayıda pozisyon verdiklerini belirtti.
Üretkenlik ve rakip kalede pozisyona girmede istedikleri düzeyde olmadıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:
"Karşılaşma ortada giden bir görüntüde iken bir anlık kaptırdığımız top sonrası kalemizde gördüğümüz gol ile sahadan 1-0 mağlup ayrıldık. Oyuncularıma mücadelelerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bugün birçok eksiğimiz vardı ama sahaya çıkan her oyuncu sonuna kadar mücadele etti. Daha iyi oynayabilirdik ama artık ligin ilk yarısını bugün itibarıyla kapattık. İkinci yarıda mevcut eksikliklerimizi hem saha içi hem de sayısal anlamda ideal bir hale getirip, bunun çalışmalarını yapıp daha iyi bir Göztepe izletmek istiyoruz."

Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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