TFF 1. Lig'in 17. haftasında Akhisarspor'u 1-0 yenerek devre arasına 3. sırada giren Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, "İlk yılımız olmasına rağmen iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir rakiple karşılaştıklarını dile getirerek, "Akhisarspor şampiyonluğa oynayan bir takım. İlk yarı dengeli bir maç oldu. Onlar da biz de kaçırdık. İkinci yarının başında golü bulduk. Daha sonra oyunun hakimi bizdik. Son dakikalarda doğal olarak skoru koruma çabası içinde olduğumuz için bazı pozisyonlar verdik. Bu önemli maçtan 3 puan aldığımız için mutluyuz. Futbolcularımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlk devreyi 3. sırada tamamadıklarına işaret eden Yılmaz, "İkinci yarı için yoğun bir kamp programı olacak. İlk devrede görmüş olduğumuz eksiklikleri gidererek ikinci devreye de aynı arzuyla başlayıp, ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bu şampiyonluk da play-off da olur. Tek düşüncemiz bu. İlk yılımız olmasına rağmen iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Altıparmak: "İlk yarı 5-0 biterdi"

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise üstün oynamalarına rağmen bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

"Oynamaya çalışan pozisyon üreten takımdık." diyen Altıparmak, "Kazanıp devreyi ikinci bitirmek istiyorduk. Maçın ilk yarısı 5-0 biterdi. Maçın genelinde rakibe verdiğimiz tek pozisyon gol oldu. Açıkçası galibiyeti çok hak ettik ama futbolda bazen tek pozisyonla 3 puan alıyorsun. İstediğimiz, arzumuz, kazanmak adına yaptığımız şeyler neticelenmedi. Futbol böyle atamazsan atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, Keçiörengücü'nü tebrik ederek şunları kaydetti:

"Galibiyeti yakalayamadık, bir de mağlup olduk. Çok üzgünüz ama lig uzun bir maraton. İkinci yarı daha zor çok çetin geçecek. Daha fazla çalışacağız. Hedefimiz şampiyon olmak. Bu hedefimizde herhangi bir sapma yok. Sonuna kadar da bu işi kovalayacağız. İnşallah mayıs ayında şampiyon olacağız."

Kaynak: AA