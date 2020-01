Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor 'u 2-1 yendikleri maçta sergiledikleri mücadelenin gelecek için kendilerini ümitlendirdiğini söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, herkesin kafasında bir oyun hayali olduğunu dile getirerek, "Hepimiz o hayale ulaşmak için çalışıyoruz. Bugün o hayale çalışmalarımızla yavaş yavaş yaklaşabileceğimizi gösterdik." dedi.Fatih Terim, maçta iyi bir performans ortaya koyduklarını anlatarak, "Oyunun bazı anlarında çok yüksek pas yüzdesine ulaştık ve kontrol bizdeydi. Baya da gol pozisyonu bulduk. İlk yarı gol pozisyonu verdiğimizi hatırlamıyorum. İkinci yarı da kornerde önüne düştü, yapacak bir şeyimiz yok. Muslera 94 dakika boyunca tek aut atışı var. Bu önemli bir nokta. Gol pozisyonlarımız çoktu, 19 şut atmışız. Oyunu sonuçlandırmada daha da dikkatli olmayıyız ki maçı koparalım. Çok daha farklı olabilirdi. Artık bizim için her maç bir final. Kaybetmenin bizi çok üzeceği bir ortamdayız. Oyuncularımın oyunundan memnunum. Zevkli bir bir karşılaşma oldu. Saracchi de ilk yarının en iyilerinden biriydi. Ondan ve arkadaşlarından memnunum. Bu oyun ileriye ümitle bakmamızı sağlıyor." diye konuştu."Yönetimle bir problemimiz olmadı"Fatih Terim, transfer konusunda yönetim ile arasında bir problem olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Açıkçası şimdiye kadar yönetimle bir problemimiz olmadı. Bu konuda bazen fikir ayrılıkları olabilir ama bunun adına problem denmez. Şu ana kadar pek bir sıkıntımız olmadı. Ancak genelde teknik adamların şöyle bir talihsizliği vardır; başarılar kazanıldığında hep beraber kazanılır, kötü giden zamanlarda da kabahat bizde olur. Her ne kadar doğrudan bize herhangi bir şey söylenmese de basındaki bazı söylemlerden veya yazılanlardan neler olduğunu tahmin etmek çok zor olmuyor. Elbette teknik işlerden sorumluyum, hiçbir zaman da kaçmadım. Sorumluluğun bende olduğunu, gerektiğinde kabahatin de bende olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.Tecrübeli teknik adam, hem kendisinin hem de yönetimin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Daha da önemlisi yokluklar içerisinde vardığımızı belli etmemeye çalışıyoruz. Yani verdiğimiz listenin birebir alınmasını beklemek çok zor olur. Esnek olmak zorundayız çünkü cezamız var. Öyle bir rakamımız yok. Ufak tefek sorunlar oldu, zaten bunu da kamuoyuna açıkladık. Ben de yönetim de. İşte Ozan Kabak'ın ben sezon sonuna kadar kalmasını istedim, onlar vermek istediler. Bunlar doğal şeyler. Şu bir gerçek ki burada eğer bir sıkıntı varsa doğrudan muhattabı teknik olarak benim. 'Ben şunu istedim alınmadı, listem şöyle.' şeklinde bir söylemim olmadı. Bunu kimseyle de paylaşmam. Çünkü biz beraberce bir yola çıkmışız, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen bazısı tutmaz ya da adapte olmaz. Bazen değiştirmemiz icap eder. Transferde bazen istediğinizi alamıyorsunuz. Aldıklarınızın da en iyi olmasına dikkat ediyorsunuz. İyisiyle, kötüsüyle, yanlışıyla, doğrusuyla biz o sorumluluğu alıyoruz."Devre arasındaki transfer çalışmalarına değinen tecrübeli teknik adam, "Satmadan alamama gibi bir sıkıntı varken, aynı anda birkaç işi başarmak kolay olmuyor. Bu sene o sıkıntıyı yaşıyoruz. Buna rağmen yine Saracchi'yi ve Sekidika'yı aldık. Stoper alabilirdik, alamadık. Onun için uğraşıyoruz. Yine genç ve tecrübeli oyuncular alabilirsek, alacağız. Ancak bir yandan da boşaltmamız lazım. Yönetim ile bizim bir sıkıntımız olmuyor. En azından benim öyle bir derdim yok." şeklinde görüş belirtti."Arda'ya şans verilmesinden yanayım"Fatih Terim, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden eski futbolcuları Arda Turan'a ikinci bir şansın verilmesinden yana olduğunu aktardı.Arda Turan ile ilgili düşüncelerini Antalyaspor maçından sonra dile getirdiğini hatırlatan Terim, "Meselenin yönetim ile benim aramdaki bir kriz gibi gösterilmesi ve problemmiş gibi sunulmasından son derece rahatsız olduğumu ifade etmek istiyorum. Şimdi bahsettiğimiz kişi, bu camianın ve kulübün yatırım yapıp emek verdiği birisi. Buradan ayrılırken de kulübe çok ciddi bir katkı sağlamış. Arda iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, bize de sahip çıkan ailelerimizdir. Ben Galatasaray'ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak, ikinci şansı hak etmesi için Arda'ya bir kapı açılmasından yanayım. Ona bu şansın verilmesinden yanayım." diye konuştu.Fatih Terim, Arda Turan'ın performansından bağımsız olarak konuştuğunu dile getirerek, "Burada performansından, fiziğinden, tekniğinden, sahadaki hareketlerinden bahsetmiyoruz. Hatalarının bedelini ödemiş ve ödemeye devam eden bir Arda var. 'Listede vardı, yoktu.' şeklindeki yorumları ben de duyuyorum. Bu konuda devamlı sorular oluyor. Bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı söyledim. Galatasaray camiası olarak, söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarlarımızın, camiamızın da talebi olmalı. Söylediğim bu başlıkların da talebi olmalı. Taraftarından camiasına, mevcuttan eskiye herkesin ortak kararı olmalı." ifadelerini kullandı."Başkaları bizi ilgilendirmez"Fatih Terim, bir basın mensubunun, "Marcao maçta sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Bir sarı kart daha görüp kırmızı kartla oyundan atılsaydı, kupadaki maçta cezasını çekecekti. Dünkü maçlarda benzer durumlar çok konuşuldu. Sizde böyle bir konuşma oldu mu?" şeklindeki sorusu üzerine, "Biz de böyle bir şey konuşulabilir mi? Neyse odur, her zaman da o olmuştur. Aklımıza hiç böyle şeyler gelmez. Ben açıkçası hiç böyle bir şey söylemedim, düşünmedim de. Yanlış yapan cezasını çeker, o da yanlış yaptı ve cezasını çekecek. Başkaları da bizi ilgilendirmez." değerlendirmesinde bulundu.