Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Gençlerbirliği 'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin üzüntülerini dile getirerek, "Oradaki vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun." dedi.Teknik direktör Hamzaoğlu, "İlhan başkanımızın vefatının üçüncü yılında ona böyle zor bir maçta galibiyet hediye etmek her şeyden önce bizleri mutlu etti. İnşallah o da orada biraz olsun mutlu olmuştur. Büyük emekler sonucunda ortaya çıkardığı bu kulübün yaşaması ve gerçekten Türkiye'ye örnek olacak bir şekilde yönetilmesi, gelecek yıllara taşınması çok önemli." ifadelerini kullandı.Karşılaşmaya yönelik değerlendirmesinde ise Hamzaoğlu, "Maçtan önce de söylemiştim; Gaziantep tam kontratak, deplasman takımı. Çok tehlikeli oyunculara sahip. Geride sağlam savunma yapıp önde hızlı oyuncularla gole gitmeyi planlayan bir takım. Geride kalabalık savunmayı aşmak için hafta içinde çalıştık. Zor da olsa bir gol bulduk, maçı kazandık." diye konuştu.İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a yenildiklerini hatırlatan Hamzaoğlu, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bu maç çok daha önem kazanmıştı. Önümüzde Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarımız var. Bu galibiyet, daha güvenli hazırlanmamızı sağlayacak. İnşallah önümüzdeki haftalarda çok daha iyi bir Gençlerbirliği ortaya koyarız." şeklinde görüş belirtti.Hamzaoğlu, Gençlerbirliği'nin performansının sezonun ikinci yarısında düşmesiyle ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:"Belki çok iyi futbol oynayamıyoruz ama bu saaten sonra ligde çok iyi futbol beklemek hayalcilik olur. Çünkü herkes kazanmanın derdinde. Son haftalarda aşağılarda girdabın içinde kalmamak için bir an önce puan toplama peşinde. O yüzden oyundan önce puan ve mücadele öncelik kazanıyor. Belki oyun anlamında çok iyi şeyler ortaya sunamıyoruz ama iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyorum."Sumudica: "Mağlubiyeti hak etmedik"Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, mağlubiyeti hak etmediklerini belirterek, "Rakibimiz ilk yarıda net fırsatlar yakalayamadı, sadece oyunun sonunda risk aldığımızda birkaç fırsat yakaladı. 17 yıllık kariyerimde bugün olanlar başıma gelmemişti. Penaltıyı kaçırdık, kaleciden dönen topta golü bulduk. Muhammet Demir biraz içeri girmiş top vurulmadan önce hakem VAR'a gitti, golü iptal etti." şeklinde konuştu.Sumudica, oyuncuları Kana Bıyık'ın çok büyük bir hatayla penaltıya sebebiyet verdiğini, kalecilerinin topa dokunmasına rağmen çıkartamadığını ifade ederek, "Sonra yine bir gol bulduk, bence santimetre bile değildi, milimetreydi o milimetre belki ofsayt belki ofsayt değil. Bugün Allah Gençlerbirliği'nin yanındaydı, onlar şanslıydı, bugün bizim kazanmamızı istemedi." değerlendirmesinde bulundu.Akşam saatlerinde yaşanan depremin Gaziantep'ten de hissedilmesine ilişkin de Sumudica, "Gaziantep'te yaşanan depremden dolayı da çok üzgünüm, Gaziantep halkıyla beraberim umarım kimse can kaybı yaşamamıştır, yaralı yoktur. Tekrar buradan Gaziantep halkına geçmiş olsun diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.