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Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 yenen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Ekol Göz Menemenspor'u dışarıda, Cesar Grup Ümraniyespor'u da içeride yendik, zorlu fikstürü avantaja çevirmiş görünüyoruz.

25.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:56Maçın ardından
TFF 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 yenen 'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Ekol Göz Menemenspor'u dışarıda, Cesar Grup Ümraniyespor'u da içeride yendik, zorlu fikstürü avantaja çevirmiş görünüyoruz." dedi.
Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldiği ilk günden beri play-off grubuyla puan farkını ne kadar kapatırlarsa ikinci yarının da o kadar iyi olacağını söylediğini anımsattı.
Ligin ikinci yarısına zorlu fikstürle başladıklarını dile getiren Kutlu, "Ekol Göz Menemenspor'u dışarıda, Cesar Grup Ümraniyespor'u da içeride yendik, zorlu fikstürü avantaja çevirmiş görünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kutlu, maçın ilk yarısını hem oyun olarak hem de skor olarak iyi bitirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"İkinci yarı skoru koruma telaşı olsa gerek oyunu biraz tuttuk, rakibe pozisyonlar verdik, bizim de girdiğimiz pozisyonlar vardı değerlendiremediğimiz ama bugün kazanmak önemliydi. Önümüzdeki Hatayspor maçı önemli, bu maçın ikinci yarısında yaptığımız hataları yapmayıp oradan iyi bir sonuç almayı hedefliyoruz."
Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise deplasman fobisini henüz yenemediklerini ifade ederek, "Yediğimiz gollerle birlikte sirkülasyon bir oyunla ilk yarıyı tamamladık. İkinci yarıya çok iyi başladık, istediklerimizi yapıyoruz derken geriye doğru genç oyuncumuzun kaybettiği top var, o da gitti gol oldu. Biraz da futbol şansı lazım, net pozisyonları değerlendiremedik, ama netice itibarıyla kaybedilen üç puan var, rakibimizi tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Kutlu, Giresunspor, Spor

Kaynak: AA

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