İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'in kendilerine karşı oynamasını eleştirdi.Ülker Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından konuşan Gümüşdağ, sözlerine Elazığ'da yaşanan ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başladı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç başta olmak üzere tüm sarı-lacivertli yönetim kuruluna misafirperverliklerinden ötürü teşekkür eden Gümüşdağ, "Fenerbahçe bizden daha çok isteyen taraftı, bizden daha iyi oynadıklarını söyleyebilirim. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.Kulüpler Birliği Vakfı aracılığıyla 8 Ocak'ta talimatlardaki değişiklik istekleriyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna başvurduklarını dile getiren Gümüşdağ, şöyle devam etti:"Başakşehir Futbol Kulübünün teklifi şuydu; her kategori kendi alanında değerlendirilsin. Yani kupada kart gören kupada, ligde gören ligde cezasını çeksin. Çünkü bugün baktığınızda Trabzonspor, Galatasaray ve biz, oyuncularımızın çoğunu kupada kart gördükleri için ligde oynatamadık. Bu talimatın değişikliğini talep etmiştik ama 8 Ocak'tan beri federasyona gitmesine rağmen elektronik postada açılmamış bile. Eğer siz bu tip konulara gününde müdahale etmezseniz önünüze bir kaos olarak düşer. Hayatın her alanında böyledir."Sorunların günü geldiğinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Gümüşdağ, "Baktığınızda bugün enteresan bir şey; aldatan oyuncu sahadaydı, aldatmayan oyuncu sahada değildi. Yani bir şekilde aldatan cezalandırılmadı, aldatmayan cezalandırıldı. O zaman ne oluyor siz aldatanı meşru kılmış oluyorsunuz. Bu, çok doğru bir şey değil. Muric çok iyi bir oyuncu olabilir ama bana göre aldatan bir oyuncu oldu." değerlendirmesinde bulundu.Federasyonun asli görevinin etik değerleri korumak olduğunu dile getiren Gümüşdağ, "Futbol Federasyonunun bu tip konulara hızlı bir şekilde müdahale etmesi lazım, her alanda daha gayretli olması lazım. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bugünkü oyunla Muric de olmasaydı bizi yenerlerdi. Çünkü onlar daha isteyen taraftı. Bu oyunu hakeme bağlamak doğru olmaz. Mehmet Topal'ın ayağı çatladı faul bile vermedi ama netice ona bağlı değil. Neticeye tesir eden bir hakem hatası olmadı." diye konuştu.Şampiyonluk yarışında sonuna kadar olacaklarını da aktaran Gümüşdağ, yöneticilerin "mixed zone" alanında açıklama yapamamalarıyla ilgili ise "Bu yanlış. Talimat değişikliğini orada da yapmak lazım. Dolayısıyla bu komik bir şey. Yönetici normalde "mixed zone"da konuşur. Basın mensubu arkadaşlara da bu eziyet doğru değil. Bu talimatın federasyon tarafından değiştirilmesi lazım." diyerek sözlerini tamamladı.