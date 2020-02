Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Beşiktaş 'a 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal , "Objektif olmak gerekirse oyunun hakkı beraberlikti. Bu mağlubiyeti hak etmedik." dedi.Kartal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşma öncesi ne yapacaklarını iyi hesapladıklarını kaydetti.İlk yarıda Beşiktaş'ın iyi olduğunu kaydeden Kartal, "İkinci yarı ise rakibin pas yaparak üzerlerimize gelmesini pas yaparak engelledik. Golün dışında pozisyon vermedik. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirsek maçı biz kazanabilirdik. Rakibin 60. dakikadan sonra oyundan düştüğünü biliyorduk. Pozisyonları yakaladık ama olmadı. Taraftarlarımızı mutlu edemedik. İnşallah gelecek haftalarda onları sevindiririz." diye konuştu.Maçın hakemine de değinen Kartal, "Golden önce faul var ama hakem aleyhimize veriyor. Maçın genelini herkes izledi. Biz bugün net pozisyonlara girdik. Objektif olmak gerekirse oyunun hakkı beraberlikti. Bu mağlubiyeti hak etmedik." ifadelerini kullandı.Sergen Yalçın: "Kazanarak bir adım attık"Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi.Takımın çok zor bir süreçten geçtiğine değinen Yalçın, "Aldığımız sorumluluğun ağır olduğunun farkındayız. Kazanarak bir adım attık. Kötü gidiş adına oyuncularla bir hamle yaptık. Oyunculara teşekkür ediyorum. İyi mücadele gösterdiler." dedi.İlk yarı oyunun kontrollerinde olduğuna değinen Yalçın, şöyle devam etti:"Oyunu yönlendirdik ve golü bulduk ama şanssız gol yedik. Böyle goller olabilir. İkinci yarı Çaykur Rizespor bizden iyi başladı. Bir iki pozisyon buldu. Gökhan'ın attığı güzel gol bizi tekrar hayata döndürdü. Oyuncuların güvenlerini yerine gelmesi ve oyuna dönmelerini sağladı. Umarım bundan sonraki süreç oyuncu, biz ve camia adına daha güzel olur. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."Kalan haftalar için yorum yapmanın zor olduğuna işaret eden Yalçın, "Şu anda sadece kazanmak istiyoruz. Güvenimizin yerine gelmesi için maç kazanmalıyız. Bir gün hesap yapmak gerekirse o gün yaparız." değerlendirmesinde bulundu.Siyah-beyazlı teknik adam, kadro konusunda bir eleştirisi olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:"Görev yaptığım takımlarda 'Bu kadroyu ben kurmadım' demek bize yakışmaz. Bunu bilerek buraya geliyoruz. Her şeyi kabul ediyoruz anlamına gelir. İkinci yarı biraz oyundan düştük. İkinci yarı 60-90 arasında oyuna tutunmakta zorlandık. Bir anda her şeyi düzeltemeyiz. Fizik, arzu istek 10 günde olacak iş değil. Beşiktaş'ta oynayan herkes kaliteli. Ligi nerede bitireceğimizi bilemem. Şu anda öyle bir hesap yapamam."Beşiktaş'ın her maçı kazanmak için oynadığını ifade eden Yalçın, "Başka bir alternatif de olamaz. Oyuncularıma maçtan önce sahaya çıkıp işlerini yapmalarını söyledim. Ben hiçbir şeyi saklamam." yorumunu yaptı.Yalçın, Atiba'yı daha çok hücum bölgesinde kalabilmek için 8 numara gibi oynattığını sözlerine ekledi.