Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, "Kesinlikle şampiyon olacağız. Güçlüyüz, birlik beraberlik içindeyiz. Haksızlıklar yaşandığını gördükçe takım daha da motive oldu." dedi.

Özsoy, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kadar iyi oynadıkları bir maçtan mağlup ayrılmalarının kendilerini üzdüğünü belirtti.

Teknik direktör Ersun Yanal ve sarı-lacivertli oyuncuları kutlayan Özsoy, "Güzel bir mücadele verdik. Uzun zamandır deplasmanda görmediğimiz, uzun yıllardır istatistikleri bu kadar lehimize olan bir ortamda kötü bir şekilde kaybetmek bizi üzdü. Dolayısıyla bunun üzüntüsünü yaşıyoruz ama iyi oyundan dolayı da sevinçliyiz" diye konuştu.

Özsoy, hakem Ali Palabıyık hakkında çıkan yorumların maça yansıması ve girişte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yönelik protestolara ilişkin yöneltilen soru üzerine, şunları söyledi:

"Girişteki tatsızlıklar hakikatten üzücüydü ama çok büyük, abartıldığı kadar bir şey olmadı. İstanbul Emniyetini gönülden tebrik ediyorum, çünkü mumla arar olduk. Orada olaylara nasıl hakim olduklarını, pozisyon doğmadan nasıl bitirdiklerini bildiğimiz, yaşadığımız için, burada çok basit şeyler idare edilemedi. Adeta daha önceden hazırlanmış taraftara çanak tutuldu. Orada bir yetersizlik vardı ve bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. İyi değil çok iyi oynadığımız halde hakeme rağmen kazanamadık. 'Bazen hakemi de yenmek gerekir.' diye söylemiş rakip takımın başkanı. Hakemin rüzgarını arkasına alanlar çok rahat konuşabilirler. Muriç'in golünde faul çalınan pozisyon inanılır gibi değildi. Bununla birlikte ikinci golde auta çıkan topta korner verilmesi ve bu kornerin de bize gol olması... Bariz hatalara rağmen kazanabilirdik. Emre'nin pozisyonunda ayağına basıldığı halde faulün verilmemesi, bütün dedikoduları ispatlar, onaylarcasına bir yönetim oldu. Geceye yakışmayanlardan biri de hakemin kendisiydi."

Süper Lig'i zirvede tamamlayacaklarına olan inançlarını vurgulayan Özsoy, "Kesinlikle şampiyon olacağız. Güçlüyüz, birlik beraberlik içindeyiz. Haksızlıklar yaşandığını gördükçe takım daha da motive oldu. Bize transfer yaptırılmayacağını, limitler hesaplanıp ne zaman artıya geçebileceğimiz düşünüldüğünde, bir hamleyle tekrar boşa çıkartılacağımızı söylüyorduk. Bizim isyanlarımızın ne kadar haklı, doğru olduğu anlaşıldı. Bize transfer yaptırmayacaklarını biliyorduk ama şampiyon olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA