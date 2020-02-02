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Maçın ardından

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçın ardından, "Trabzonspor inşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

02.02.2020 00:36 | Son Güncelleme: 02.02.2020 00:36Maçın ardından
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'un 'yi 2-1 yendiği maçın ardından, "Trabzonspor inşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu." dedi.
Bakan Turhan, Trabzonspor'un Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçeyi 2-1 yendiği maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Fenerbahçe galibiyetinin Trabzonspor için bundan sonraki maçlarda çok büyük moral ve motivasyon olacağını aktaran Turhan, "Fenerbahçe de iyi top oynadı. Bunu da gözardı edemeyiz ama bizim takımımızı, özellikle kalecimizi tebrik ediyorum. Defansımız da çok iyiydi. Tabii Sörloth'un golü harikaydı. Onu da ifade etmeden geçmemek lazım." ifadelerini kullandı.
Turhan, "Trabzonspor inşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu. Her şeyden önce centilmenlik ve Türk sporu kazansın. Taraftar da mükemmeldi. Bizim taraftarımız Türkiye'de bir tane. Hem centilmenlik olarak hem de takımına verdiği destekle Türkiye'de en iyi taraftar bizim taraftarımız." şeklinde konuştu.

Mehmet Cahit Turhan, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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