Süper Lig'in 20. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, rakip takım karşısında iyi mücadele ederek kazandıklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Malatyaspor karşısında zor bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını anlatan Bulut, "Bunun daha iyi olması için bugün kazanmamız gerekiyordu. Futbolcularım, bunun bilincindeydi. O doğrultuda hafta içi çalıştık. Takımı tebrik ediyorum. Bugün gerçekten iyi mücadele ettik. Pozisyonlara girdik ve iki tanesini iyi değerlendirdik. Eksik kalmamıza rağmen ikinci yarıda 2-3 tane pozisyon bulduk, değerlendiremedik. Nitekim kaybettiğimiz bir topta kontra ataktan yediğimiz bir gol oldu. Maçı 2-1 kazandık. Hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Bulut, karşılaşmanın ilk 11'inde forma giyen ve sonradan oyuna giren futbolcularının, en iyisini yaptığını kaydederek, yollarına bu şekilde devam edeceklerini belirtti.

Bir soru üzerine Bulut, Nsakala'nın pozisyonunun kırmızı kart olmadığını ifade etti. Ligde farklı pozisyonlar da yaşadıklarının ve bunların kırmızı kart ile cezalandırılmadığının altını çizen Bulut, "Bence sarı da olabilirdi. Kaleye doğru değil dışa doğru gidiyordu. Ama hakem bu şekilde karar verdi. Şimdi hafta içi Galatasaray ile karşılaşacağız. Kupada ilerlemek istiyoruz. Zor maç olacağını da biliyoruz ama bu zorluğu hep birlikte aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Özdeş: "1-0 geriye düşmek planlarımızı bozdu"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise Elazığ ve Malatya'da etkili olan depremde hayatını kaybedenler için rahmet, geride kalanlara başsağlığı diledi. Depremzedeler için maçlarda çok iyi desteklerin olduğunu söyleyen Özdeş, "Tüm statlarda, tüm camialardan destek mesajları geldi. Bugün de burada Alanyaspor bu maçın gelirini depremzedelere bağışladığını hafta içi açıklamıştı. Alanyaspor yönetimine ve halkına da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oyuna ilişkin değerlendirmede bulunan Özdeş, maçı 2-1 kaybettiklerini hatırlatarak, oyunun özetinin, ilk yarının son dakikasında ve ikinci yarının başında penaltıdan yedikleri gol olduğuna işaret etti.

Aytemiz Alanyaspor'un 15'inci dakikadan sonra doğru pozisyon alarak doğru savunduklarını vurgulayan Özdeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazandığımız toplarla doğru hücum etmeye başladık. İlk yarının ikinci bölümünde topa doğru sahip olduk. Belki devre arasına ihtiyacımız varken ofansif olarak organizasyonu belirleyecek iken, 1-0 geriye düşmek planlarımızı bozdu. Bu kez aynı oyunu biraz daha riskli ve cesaretle oynamak gerekiyordu. Buna da ikinci yarının başındaki penaltı engel oldu."

Özdeş, penaltıdan sonraki 10 dakikalık bölümde bocaladıklarını ancak ardından oyuna ortak olduklarını anlattı.

Aytemiz Alanyaspor'un kırmızı kartla 10 kişi kaldığını anımsatan Özdeş, "Ondan sonraki dakikalar bizde sıkıntılar ve problemler başladı. Alanya takımı kendi yarı alanını savundu. Bu savunmayı da oldukça etkili yaptı. Biz çabuk ve acele oynadık. Oyunun yönünü değiştiremedik. Belki 90+3'te gol attığımız pozisyondaki gibi ataklarımızı çeşitlendirebilirdik." ifadelerini kullandı.

Maçı bugün 2-1 kaybettiklerini dile getiren Özdeş, oyuncularını da mücadelelerinden dolayı kutladığını vurguladı.

Kaynak: AA