Haberler » Spor » Maçın ardından - Spor

Maçın ardından

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, TFF 1. Lig'in 20. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

03.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:42Maçın ardından
Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, TFF 1. Lig'in 20. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çıkırıkçı, "Oyuncularımız iyi mücadele etti ve sonucunda kazandık. İnşallah bu hafta iyi hazırlanıp, 'dan da puanla döneriz." ifadelerini kullandı.
Taşyürek: "Hiç hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadık"
Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, İstanbulspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını vurguladı.
Bu maça 3 puan beklentisiyle çıktıklarını aktaran Taşyürek, "Hiç hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadık. Hiç tereddütümüzün olmadığı bir maçtı. Soyunma odasında da çok kızdım. Deplasman artık fobiye dönüştü. Yediğimiz golden sonra her şey bitmiş gibi davranıyoruz. Bu kadar iyi oynarken ikinci golü yememiz çok amatörceydi. Yediğimiz golden sonra bu kadar demoralize olmayı beklemiyorduk. Bu süreci geçmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Giresun, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:27:53