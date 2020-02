Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor 'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, galibiyeti hak eden bir futbol sergilediklerini söyledi.Özdilek, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabaka analizinin nasıl yapılacağı konusunda emin olmadığını belirtti.Oyuncularını yürekten kutladığını dile getiren Özdilek, şunları söyledi:"Müthiş coşkulu, istekli ve iç saha performansı olarak belkide en üst seviyede müsabakaydı. Rakibin 95 dakikalık bölümde pozisyonu yok. Tek pozisyonda gol attılar. Ondan sonra çok iyi çevirdik. İnanılmaz derecede rakibi baskı altına aldık ve yapılabilecek her şeyi yaptık. İkinci yarıda bu coşkulu oyun seyirciyle birlikte tek kale maça döndü. Golü erken bulsak belki 3-1 ya da 4-1 olacak müsabakaydı. Gol çok geç geldi. Bu oyunun karşılığında maçı da kaybedebilirdik. Çünkü gol yollarında ve son vuruşlarda basit hatalar yaptık. Çok net pozisyonları usta ayaklar olmasına rağmen değerlendiremedik. Bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı. Ancak 1 puan, kazanamıyorsan kaybetmemek, bu ligde çok kıymetli."Özdilek, iç sahadaki puan kayıplarını deplasmanda telafi etmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.Partalatan: "Denizlispor'u takdir etmek lazım"Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, kazanmak için Denizli'ye geldiklerini, maça iyi başladıklarını ve ilk 15 dakikada istedikleri gibi oynayarak golü buduklarını kaydetti.Denizlispor'un son yarım saatte her türlü üstünlüğü sağladığını aktaran Parlatan, "Rakibimiz ceza sahamızda zaman zaman bize zor anlar yaşattı. Kalemizin önünde çok tehlikeli pozisyonlar atlattık. İkinci devrede kendi oyunumuzu sahaya yansıtabildik ama son bölümde gerçekten Denizlispor'un büyük bir arzusu vardı. Sahalarında kaybetmeme adına her şeyi yaptılar. Denizlispor'u takdir etmek lazım." diye konuştu.Takım olarak daha fazlasını yapmaları gerektiğine dikkati çeken Parlatan, "Bundan sonra kendi oyunumuzu sahaya daha iyi yansıtıp, iyi sonuçlar almayı umut ediyoruz. Sonuç itibarıyla Denizli gibi zor bir deplasmanda çok iyi oynamamamıza rağmen 1 puan alabiliyorsak, bu avantajdır. " diyerek sözlerini tamamladı.