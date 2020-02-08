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Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Altınordu'yu 3-0 yenen Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Mustafa Özer, "Daha yapacak çok işimiz var. 38 puana kadar çıkmamız lazım. Bu takım ligde kalmayı hak ediyor.

08.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:42Maçın ardından
TFF 1. Lig'in 21. haftasında 'yu 3-0 yenen 'un teknik sorumlusu Mustafa Özer, "Daha yapacak çok işimiz var. 38 puana kadar çıkmamız lazım. Bu takım ligde kalmayı hak ediyor." dedi.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özer, takım olarak büyük fedakarlıklarla sahada mücadele verdiklerini söyledi.
Özer, karşılaşmaya ilişkin şöyle konuştu:
"Takımımızda sakat olan oyuncumuz da mücadele etti. Güzel bir maç çıkardılar. Tebrik ediyorum. Daha yapacak çok işimiz var. 38 puana kadar çıkmamız lazım. Bu takım ligde kalmayı hak ediyor. Yönetimimiz, başkanımız da sağ olsunlar çocukların primlerini geciktirmeden ödüyor. Taraftarımız büyük bir destek verdi bugün. Soğuk, kar yağışı olmasına rağmen maça geldiler. Herkese çok teşekkür ediyorum."
Hüseyin Eroğlu: "Rakip bizden istekliydi"
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise Eskişehirspor'u tebrik ederek, "Bugün maça bir türlü giremedik. Rakibin istekli oluşu ve kaptırdığımız topla golü gördük." dedi.
İkili mücadelelerde zayıf kaldıklarını belirten Eroğlu, "Rakip bizden istekliydi. İkinci yarı skor bulmak istedik ama olmadı. Oyuncularımda bir düşüş vardı. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum. Buradan dersler çıkaracağız. Ligde kolay maç yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Mustafa Özer, Altınordu, Spor

Kaynak: AA

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