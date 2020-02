Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Kasımpaşa 'yı 3-0 yendikleri maçta gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını tebrik etti.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, maçta iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Kasımpaşa dirençli bir takım. Bu takım karşısında kolay galibiyete ulaştık. Hatta oyunun karşılığı daha farklı bir sonuç olabilirdi. Bu arada fazla gol pozisyonunu vermemek de önemli. Rakiplerinizin puan kaybettiği haftalarda o psikolojiyle çıktığınız maçlarda bazen enterasan sonuçlar alabiliyorsunuz. Ancak bugün istek, arzu, iştah, oyun anlayışı, pas yüzdesi ve pozisyon zenginliği anlamında her şey vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.Fatih Terim, sezonun ilk yarısına göre daha iyi olduklarını vurgulayarak, "Tamamıyla beraber olmayan bir futbol takımı, hazırlık dönemini beraber geçiremeyen bir futbol takımı, haftada üç maç... Bunlar bize biraz dezavantaj oldu. Ancak devre arasından sonra oyun planımızı ve anlayışımızı daha da ilerlettiğimiz ve oturttuğumuz inancını taşıyorum. Daha da iyi olacaktır inşallah." ifadelerini kullandı.Sakatlık ve eksikliklere alışkın olduklarını dile getiren Terim, şunları kaydetti:"Olmayan arkadaşımızın işini bir başka arkadaşımız görüyor. Böyle de olmalı. Santrforsuz oynadığımız zaman da oldu. Zaten işin temelinde bizim cezamız var. Satmadan da alamayacağımıza göre nasıl bir durumla onu kapatırız, ona bakıyoruz. Çok şükür şu ana kadar idare ettik. Stoper olarak Donk ve Marcao var. Ahmet ve Emin de arkalarında var. İyi de oynuyorlar. Yani eksik olmasa iyi olurdu ama olmayınca da 'Niye yok?' diyen bir insan değilim. Takım oyununu geliştirdiğimiz düşüncesindeyim. Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi aldık. Onlar, bize hem gençlik hem de sürat katacak. Diğer oyuncularımız da fizik olarak bir duruma geldi. Takım oyununu daha iyi oynuyor gibiyiz. İnşallah böyle devam ederiz.""Dejavu yaşıyor gibiyim"Fatih Terim, bir basın mensubunun, "Eğer şampiyonluğa ulaşırsanız, bu sezonu ayrı bir yere koyar mısınız?" şeklindeki sorunu şöyle yanıtladı:"Dejavu yaşıyor gibiyim. Hem geçen sene hem de ondan önceki sene de bu vakitlerde bu sorular soruldu. Şampiyon olmuşuz, daha sevincini yaşamamışız, birkaç gün sonra yöneticimiz 'Hocam seneye mutlaka şampiyon olmamız lazım, en önemli şey önümüzdeki sene.' diyor. Bu da onun gibi bir şey. Her şampiyonluğun, başarının ve başarısızlığın bir hikayesi var. İnşallah dediğiniz gibi olur ben de onu ayrı bir yere koyarım. Açıkçası inanıyoruz, çalışıyoruz. Şampiyonluğun her türlüsü hoştur, güzeldir."Saracchi'nin sakatlığıFatih Terim, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Marcelo Saracchi'nin durumuyla ilgili soru üzerine, "Isınmada en az 10 tane depar attı. O bölümde ilk deparda hissetmiş. Bence de çıkmakla doğru yapmış. Biz de çıkarmakla doğru yaptık. Daha zor bir duruma düşebilirdi. Belki uzun sürmeyecek ama dikkatli de olmak zorundayız. İnşallah çabuk toparlarız." değerlendirmesinde bulundu.Terim, Florin Andone'nin tamamen iyileştiğini anlatarak, "Andone bugün belki 10-15 dakika oynayabilirdi ama ama yavaş yavaş onu da oyuna alacağız. Çünkü o noktanın alternatifini bulmak kolay olmuyor. Yakında oynayacak ama tam hazır değil." şeklinde görüş belirtti.