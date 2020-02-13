Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen elenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, futbolcularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun kaldığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, maçta iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "Açıkçası uzun zamandır, ritmi ve tansiyonu bu kadar yüksek bir maç oynamamıştık. Burada ilk maçta aldığımız sonucun da etkisiyle normalden daha fazla bir mücadele gerekiyordu. Gerekeni yaptığımızı düşünüyorum. Performansları dolayısıyla oyuncularımı candan kutluyorum. Taraftarımı candan kutluyorum. İkisi böyle birleştiğinde çok şey değişiyor. Muhteşem bir taraftar, harika bir takım. Hem oyunculara hem taraftara hakkım helal olsun. Onların da varsa bana helal etsinler." diye konuştu.

"İlk ve ikinci maçtaki bazı şeylerle ilgili konuşmayacağım, camiamızın sesini bekleyeceğim." diyen Terim, özellikle maçın ikinci yarısında çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Gol atacaksınız, oraya hapsedeceksiniz, goller kaçıracaksınız... Bir gol iptal olacak. Yüzde 90 gol diyorlar. İkinci yarı ortaya bir karakter koydu oyuncularım. Bu arada 2 ve 3. golleri bulduk. Ben de hava topları için Donk'u ileri aldım. Dördüncü golü de kaçırdık bence ancak olmadı. Biz böyle oynayalım, karşılığını alırız." ifadesini kullandı.

Galatasaraylı taraftarların, oyunun akışını yavaşlattığı gerekçesiyle tepki gösterdiği Aytemiz Alanyaspor kalecisi Marafona ile ilgili bir soruya Terim, "Onun için ben konuşmayacağım dedim. Çünkü önemli maçlarımız da var. Biz lig maçımızı pazar oynadık, onlar cumartesi. Ben aynı takımı sürdüm, onlar 5 değişiklik yaptı. Oyuna 90 dakika değil, 180 dakika olarak bakın. Geçen maçta da bir sarı kart olayı var. Ben o konularda konuşmak istemiyorum. Marafona 90+6. dakikada sarı kart gördü." yanıtını verdi.

"Oyun olarak mutluyum ama sonuç olarak üzgünüm"

Fatih Terim, kupadan elendikleri için üzgün olduğunu vurgulayarak,şunları söyledi:

"Tarih ve tecrübemiz bize gösterdi ki bazen bir maç kaybedersiniz ama çok şey kazanırsınız. Bugün de öyle bir şey olduğunu ümit ediyorum. Maçtan sonra çok sinirlendim, çok üzüldüm ancak oyuncularım soyunma odasına giderken, kendileriyle gurur duyduğumu söyledim. Bu oyunun üstüne koyarak devam edeceğiz. Oyun olarak mutluyum ama sonuç olarak üzgünüm."

Tecrübeli teknik adam, sezonun ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemeleriyle ilgili, "Esasında ben çok uzun olmamasına rağmen devre arasını işaret etmiştim. Sadece oyuncuda değil, oyunda da birkaç değişiklik yaptık. Üzerine devamlı çalışarak, doğru yolda olduğumuzu da gördük. Israrla ve inatla kafamızdaki planını oynamak için uğraşıyoruz. Oyuncular da bunu benimsedi. Açıkçası iyi yoldayız." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim, futbolcuları Henry Onyekuru'nun fiziksel olarak henüz tam hazır olmadığını belirterek, "Önemli bir hastalık geçirdi. Onyekuru biraz daha güçlendiğinde büyük bir silah. Onun için istedim." ifadesini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, taraftarların Faslı futbolcuları Younes Belhanda'ya gösterdiği tepkiyle ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Ben taraftarlarımdan hep şunu rica ettim; maçlarda normal oyun reaksiyonunun dışında oyuncularımıza tepki olmamalıdır. Yanlış yapabilir, doğru olabilir, kötü oynayabilir... Kim olursa olsun. Belhanda'nın da bize çok büyük emekleri olmuştur. Galatasaray sahasında herkesi kucaklayan bir durumda olmalıdır. Hiç merak etmesinler Galatasarayla takımla ilgili her şeyin farkındayız. Biz kendi aramızda çözeriz. Her şeyin farkında olduğumuzu, gördüğümüzü, analiz ettiğimizi bilsinler."

Kaynak: AA