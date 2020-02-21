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Maçın ardından

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışından uzaklaşmayacaklarını söyledi.

21.02.2020 23:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:16Maçın ardından
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup 'a 1-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışından uzaklaşmayacaklarını söyledi.
Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi konsantrasyon sağlayarak başlayamadıklarını, ilk yarıda istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti.
Baskılı oynamak istediklerini vurgulayan Bulut, "İkinci yarıda oynanan futboldan memnunum. Yeterince gol pozisyonuna da girdik, maalesef bugün şanslı olan taraf Sivas'tı. Penaltıdan kazandıkları bir maç, ikinci yarıda bir iki pozisyonları daha oldu." diye konuştu.
Gol bulmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını aktaran Bulut, "Herkes Aytemiz Alanyaspor bu yarıştan gitti, düştü diye düşünebilir. Emin olun bu sezon sonuna kadar Alanyaspor bu yarıştan uzaklaşmayacak. Önümüzde 11 maç daha var, bu 11 maçta futbolcularım ikinci yarı oynadığı futbolu ortaya koymaya çalışacak. Sezon sonunda hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"Bu yarışın her zaman içinde olacağız." diyen Bulut, "Kupada zaten yarı finaldeyiz, oynayacağımız Antalyaspor karşılaşması olacak, orada da hedefimiz final oynamak." ifadesini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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