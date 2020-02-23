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Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 3-0 mağlup olan Giresunspor'un yardımcı antrenörü Gökmen Barış, "Hiç istemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık.

23.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:24Maçın ardından
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ekol Hastanesi 'a 3-0 mağlup olan 'un yardımcı antrenörü Gökmen Barış, "Hiç istemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Çok üzgünüz." dedi.
Barış, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını söyledi.
Rakiplerinin deplasmanda nasıl oynadığını, neler yapmak istediğini bildiklerini ve bu yönde de hafta içerisinde çalıştıklarını belirten Barış, "Oyuna iyi başlayamadık. Balıkesirspor iyi mücadele etti. İstediler oyunu. Girdikleri pozisyonları değerlendirdiler." diye konuştu.
Gökmen Barış, ikinci yarıya iyi ve baskılı başlamak istediklerini kaydederek, "Erken bulacağımız bir gol skoru döndürmeye katkı sağlardı. Girdiğimiz bir net pozisyon vardı. Onları da değerlendiremedik. Hiç istemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.
Ekol Hastanesi Balıkesirspor cephesi
Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise galip geldikleri için sevinçli ve mutlu olduklarını aktardı.
Van'da meydana gelen deprem nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Şimşek, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara Rabbim sabır versin. İnşallah ülkemiz bu kara bulutları bir an önce dağıtır. Çok da fazla bir şey konuşmak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Giresunspor, Spor

Kaynak: AA

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