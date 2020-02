Süper Lig'in 23. haftasında başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, kontrolü elden bırakmadan ligde yukarıya doğru çıkmak için çalışacaklarını söyledi.Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ankara derbisine yakışır bir maç yaşandığını belirterek her iki takımın oyuncularını da tebrik etti.Tehlikeli bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Hamzaoğlu, şunları kaydetti:"Bütün hafta boyunca rakibimizin etkili yönlerini nasıl kapatırız diye düşündük. Aynı zamanda kazanmak zorunda olacağımız bir maç olduğu için hücuma da çıkmamız gerektiğini biliyorduk. Zaman zaman pozisyonlar yakaladık, değerlendiremedik. Rakip de yakaladığı kontrataklarla pozisyonlar buldu ama atamadı. Halil İbrahim'in güzel ortası, Sio'nun doğru zamanda doğru yerde vuruşuyla maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var, ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Aşağıdan biraz uzaklaştık gibi görünse de lig hala daha devam ediyor. Kontrolü, dikkati ve konsantrasyonu bozmadan daha yukarıya doğru tırmanmaya gayret edeceğiz."Hamzaoğlu, hakemlerin her pozisyonda faul çalmamalarının futbolu olumlu şekilde etkilediğini de dile getirdi.Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulunu tebrik eden Hamzaoğlu, "Gerçekten güzel bir karar aldılar. Pozisyonlarla ilgili devam kararı, her pozisyona faul çalmama kararı bence çok önemli bir eksiğimizdi, bunu tamamladılar. En küçük dokunuşta hemen faul veriyorlardı, futbol oynayamıyorduk. Kazanan da kaybeden de zevk almıyordu, sahada futbol oynayamıyordu. Futbol mücadele oyunu, bu oyunda mücadele eden ayakta kalacak. Bu karar çok doğru bir karar. Faul olmayan bir pozisyona faul verip oyunu durdurmaktansa, faul olsa bile devam ettirip oyunun akıcılığını sürdürmek önemli. Zaten önemli bir şey olduğunda geriye dönük VAR sistemiyle önlemler alınacağı için oyunu sıcak tutmak çok daha doğru bir karardı. Bütün hakemlerimizi kutluyorum, bu kararı çok güzel uyguluyorlar." ifadelerini kullandı.Mustafa Reşit Akçay : "Takımımızı bu girdaptan kurtarmalıyız"MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise karşılaşmanın, iki takım için de yukarıya doğru tırmanma çabası için bir başlangıç gibi gözüktüğünü belirterek, "Beklediğimiz bir oyun sergileyemedik. Özellikle ikinci bölgedeki mücadeleyi kazanmamız gerekiyordu ama orada rakip daha üstün oynadı. Özellikle Sessegnon'un driplingleri etkili oldu. Buna rağmen çok fazla pozisyonu olan bir maç olmadı, hata yapan kaybedecekti. Biz hata yaptık. Rakibimizi kutluyoruz." diye konuştu.Alt sıralardan kurtulmak ile ilgili enerjilerini sürdürdüklerini dile getiren Akçay, "Çok çalışacağız. Bazı sakat oyuncularımız var onların da katılmasıyla hücum gücümüzün biraz daha artacağını düşünüyoruz." dedi.Akçay, savunmayı biraz düzelttiklerini, ofansif anlamda da topun kendilerinde kalmasıyla ilgili süreçler üzerinde çalışacaklarını, sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.Fenerbahçe karşısında çok iyi oynayan MKE Ankaragücü varken bugün vasat oynayan bir takımın olduğuna ilişkin soru üzerine Akçay, "Belki bir endişe oluşturuldu biz bunların önüne geçmek için buradayız. Bir konsantrasyon eksikliğinin ortaya çıktığının farkındayız, bir takım önlemler alırsınız ama bunları bazen değiştiremiyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.Akçay, Oscar Scarione ve Dever Orgill'i tamamen iyileşmeden sahaya sürmek istemediklerini aktardı.Sahaya 11 yabancı oyuncuyla çıkmanın anlayışlarına ters olup olmadığı yönündeki soru üzerine de Akçay, "Takımın şu andaki ateş çemberinde olması bizi bazı prensiplerden ve ideal düşüncelerimizden uzaklaştırabilir. Gerçeklerle yüzleşiyoruz. Takımımızı bu girdaptan kurtarmalıyız bunun için hazırlıklar yapılmalıydı, yapılan hazırlıklar içinde en doğruyu sahaya sürmeye çalışıyoruz. Benim milli bakışım yerli oyuncularımızı hayata geçirmekle ilgili idealim var ama şu an takımımızın buradaki durumu bizi bazı şeylerden uzaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.