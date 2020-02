TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altay ile 2-2 berabere kalan Bursaspor 'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, berabere kalmalarına rağmen futbolcularının iyi mücadele ettiğini söyledi.Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç akşamını geride bıraktıklarını dile getirdi.Oyun genelinde sadece 15 dakika kötü oynadıklarını belirten Üzülmez, şöyle konuştu:"Bu süreçte rakip iki gol attı. Biri bariz ofsayt. Onun dışında 75 dakika oyunu çevirmeye çalıştık. Tabii bu maçlar kolay değil. Rakibin kontratağa yatkın oyuncuları var. 2-0'dan skoru beraberliğe getirmek kolay değil. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Performans ve gayret anlamında her şeyi yaptılar. İkinci yarıda tamamen rakip sahada oynanan bir oyun vardı. Sonuç olarak son paslarda biraz daha dikkatli olabilsek farklı olurdu. Her şeye rağmen bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Herkes gayretliydi. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Sonuç olarak Bursaspor bu yarışın içerisinde olacak."Yalçın Koşukavak: "Kazanabilirdik"Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kazanabilecekleri bir maçta son bölümde bir puana razı olduğunu söyledi.Koşukavak, maç ile ilgili değerlendirme yapmadan önce kendisiyle ilgili olumsuz köşe yazısı yazan bir basın mensubuna tepki gösterdi. Bu eleştirileri hak etmediğini belirten Koşukavak, Bursa'da çok zor dönemlerde görev yaptığını anlattı.Bursa'nın kendisi için değerli ve kıymetli olduğunu vurgulayan Koşukavak, şunları kaydetti:"Son 15 yılın en krizli anında takıma geldim. Kendimce 27 puanı zor şartlarda iyi aldığımı düşünüyorum. Ben Bursaspor armasını taşımaktan gurur duydum ama profesyonellikte böyle şeyler var. Bursa deplasmanının zor olduğunu ve benden kaynaklı iki taraflı oyuncular için de böyle olacağını biliyordum. Bursaspor'un bütün maçlarını analiz ettikten sonra oyunu ona göre kurguladım. Ben 6 günde 2 maç oynadım. Takıma çok hakim olamadım. Antrenman yapamadım. Kazanabilirdik, ilk yarı itibarıyla çok ciddi bir oyun vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Devre 2-0 bitseydi maçı çok rahat kazanabilirdik. 2-1'den sonra seyirci itti, benim takım bozuldu. Son bölümde her şey değişti. Bir puana razı oldum. Potada kalmam gerekiyordu. Bunu da başardığımın için mutluyum. Bursaspor'a gelecek maçlarda başarılar diliyorum."