Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Medipol Başakşehir'in Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının ardından Nihat Özdemir ile Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'in tur atlamasına sevinirken, maç sonunda aldıkları şehit haberiyle üzüldüklerini aktaran Nihat Özdemir, şöyle konuştu:

"Şu anda Türkiyemizi Avrupa'da temsil eden tek takım Başakşehir. Buraya kadar çok başarılı bir şekilde geldiler. Bu gece de Avrupa'nın iyi takımlarından biri sayılan Sporting Lizbon'u iyi bir skorla elemeyi bildiler ve ilk 16 takım arasına girdiler. Türkiye, Türk takımları ve federasyonumuz için çok başarılı bir haber. Bundan büyük mutluluk duyarken maç bittikten sonra acı haberi öğrendik. Sevincimiz bir anda büyük bir üzüntüye yerini terk etti. Türk milletinin başı sağolsun. Şehit yakınlarımıza Allah sabırlar versin. Türk milleti büyük bir millet. Bunun altından kalkacağımızın hiçkimsenin şüphesi olmasın. Allah hepimize sabırlar versin, başımız sağolsun. Sevincimizin devam etmesini isterdik. Keşke böyle bir netice olmasaydı da bunun yerine böyle bir olay yaşanmasaydı, askerlerimiz, erlerimiz, yavrularımız şehit olmasaydı."

TFF Başkanı Özdemir, "Futbolcuları, Okan hocamızı, Başakşehir'in başkanı ve yönetimini tebrik ediyorum. Türk futbolunun Avrupa'daki yüz akı oldular. Başarılarının devam etmesini diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Gümüşdağ: "Hepimizin mutluluğu kursağımızda kaldı"

Göksel Gümüşdağ ise kulüp ve takım olarak şehit haberlerinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Hepimizin mutluluğu kursağımızda kaldı." dedi.

"Soyunma odasına girene kadar hayatımızın en mutlu günüydü." diyen Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımızla maçı izliyorduk, hiçbir şeyden haberdar değildik. Böyle büyük bir başarının, Avrupa'nın ilk 16 takımı arasına kalmanın mutluluğunu yaşarken soyunma odasına girdiğimizde Hatay Valimizin açıkladığı şehit haberini duyduk. Hepimizin mutluluğu kursağımızda kaldı. Bütün soyunma odası bu üzüntüyü yaşıyor. Böyle zamanlarda özellikle böyle bir maçın ardından insanın söyleyeceği şeyler boğazında düğümleniyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Başakşehir'in Avrupa'daki başarısını da Türk milletine ve askerine hediye ediyoruz."

Göksel Gümüşdağ, "Böyle zamanlarda kenetlenmeliyiz. Vatanımızı, bayrağımızı yüreğimizde hissedenler olarak, 'Keşke bu turu atlamasaydık da şehit haberini almasaydık.' diyoruz. Çok üzgünüz. Türk milletinin başı sağolsun." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA