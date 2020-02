Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor 'un Alman futbolcusu Lukas Podolski , "Antalyaspor şampiyon olsun isterdim ama şu an başka hedeflere yöneldik. Eğer birisi şampiyon olması gerekirse bu Galatasaray olsun." dedi.Podolski, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında 2 puan kaybettiklerini söyledi.Son dakikada gol yememeleri gerektiğini ifade eden Podolski, "Bugün akşam galip gelemedik. Son saniyede gol yedik. Bunu hiç beklemiyordum. Artık geride kaldı. Kupa maçına konsantre olmamız gerekiyor." diye konuştu.Bütün gücünü Antalyaspor'un başarısı için sahada göstermeye çalıştığını vurgulayan Podolski, "Performansımı yüzde 100 vermek için çaba gösteriyorum. Fenerbahçe maçı da diğer maçlar gibiydi. Her zaman en iyisini oynamak için çabalıyorum." ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin şampiyonluk adayıyla ilgili sorusunu Podolski, şöyle yanıtladı:"Ligin üst sıralarını zorlayan iki, üç takım var. Şampiyonluk mücadelesi de bu takımlar arasında geçecek. Taraftarımıza saygı göstermek amacıyla tekrar söylüyorum. Ben Antalyaspor'un futbolcusuyum. 2 puan kaybettik ve onun üzüntüsünü yaşıyorum. Antalyaspor şampiyon olsun isterdim ama şu an başka hedeflere yöneldik. Eğer birisi olması gerekirse bu Galatasaray olsun."