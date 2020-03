Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe 'yi 2-1 yenen Trabzonspor 'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ülkenin yaşamış olduğu durumda futbol konuşmanın çok doğru olmadığını söyledi.Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler nedeniyle konuşmakta zorlandığını belirtti.Bordo-mavili takımın teknik adamı, "Öncelikle kazandığımız için mutluyuz yalnız ülkemizin yaşamış olduğu durumda futbol konuşmak çok doğru değil. Bugün yine şehit verdik. Elimizden sadece onlara dua etmek geliyor. Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'de Antalyaspor beraberliği sonrasında yolları ayrılan ve sarı-lacivertli takım ile son maçına çıkan teknik direktör Ersun Yanal ise Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosferde maç oynamanın sıkıntılı ve üzücü olduğunu kaydederek, "Maalesef bugün Trabzonlu bir şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu atmosferde oynamak, mücadele etmek oldukça sıkıntılı ve üzücü. Ama ülkemizin birliği ve bütünlüğü fazlasıyla hak ettiğini, bu süreçten de en kısa süre içinde el birliğiyle çıkacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.Sporun birleştirici gücünün öne çıkarılması gerektiğini ifade eden Yanal, şöyle devam etti:"Spor, çok büyük, evrensel değeri olan toplumsal bir güç. Bu camialar karşılaştıklarında rekabet o rekabetin getirdiği birleşme çok önemli. Mağlup olursunuz, galip gelirsiniz, el sıkışırsınız. Şampiyon olursunuz doğru duygularla yaşamalısınız. Fenerbahçe'nin geçen sezonki durumunda hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Çünkü Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilen biriyim. Bunu ne zaman olursa olsun aynı şekilde düşünürüm. Bu süreci doğru analiz ettiğimizde oranlamaya çalıştığımızda sayın başkanımız Ali Koç başta olmak üzere düzenli bir şekilde bu baskının uzun süre devam ettiğini düşünüyorum. Kendisine başta camiamız olmak üzere taraftarımızın yüksek destekle arkasında olması gerektiğini düşünüyorum.""Fenerbahçe şampiyonluğa hatta küme düşmemeye oynamıştır. Her zaman büyük güçle bu mücadeleyi devam ettirmiştir ama hiçbir dönemde transfer yapmadan sezonu kapatmamıştır." diyen Yanal, şöyle devam etti:"Maalesef bu düzeni ve daha sonraki düzeni Alanya maçı hatta Trabzon dönüşünden sonra da konuştuğumuz durumu belirlemek için eğer ben feda olacaksam rahatlıkla yapabileceğimi söylemiştim. Burada başka bir durum var. O durumu defalarca sayın başkanımız ifade etmiştir. Biz asla sahanın dışında kalmak, siyasetin içinde kalmak istemedik. Böyle sorun asla gündeme getirmedik. Biz başkanımızla her platformda dile getirdik... Sadece adil yarışın sonucunu almak için mücadele ettik. Eksik kaldık, kolumuzu bacağımızı budadık ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe takımı girdiği her yarışmadan başı dik ayrılmalıdır."Fenerbahçe camiasının desteğe ihtiyacının bulunduğunu vurgulayan Yanal, "Yine aynı şekilde bugün de bundan sonra da her ne olursa olsun Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan, temsil ettiği değerlerle ülkeye önemli değerler yaşatan bu camianın başta başkanımız olmak üzere desteğe ihtiyacı vardır. Çünkü Fenerbahçesiz iklim, ortam düşünülemez. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon gibi önemli rekabetin birlikte olduğu güç büyük bir güçtür. Bu güç birlikte oynadığı her maçtan sonra el sıkışmalı, sarılmalı, başarıları kutlamalı, başaramayan tekrar çalışıp başarı için mücadele etmeli. Bu iklimi getiremezsek, bizi de ciddi sorunlar bekliyor." şeklinde konuştu.