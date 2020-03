Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir 'in teknik direktörü Okan Buruk, "Haftayı lider olarak bitirmek sevindirici." dedi.Buruk, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, lider olarak başladıkları haftayı lider kapattıklarını söyledi. Türkiye 'nin en zor deplasmanlarından birinde, muhteşem bir stat ve muhteşem taraftar önünde kazanmanın önemli olduğunu kaydeden Buruk, şöyle konuştu:"Bölüm bölüm disiplinli oynadık. Öne geçtikten sonra nasıl oynayabileceğimizi bildik. Taktiksel olarak iyi işler yaptık. 2-0'dan sonra güvenli bir oyun ortaya koyduk, 10 kişi kaldıktan sonra baskı yedik. Üçüncü golü atarak net bir galibiyet aldık. Kendi oyuncularımı performanslarından dolayı, Göztepeli oyuncuları da iyi oyunlarından dolayı kutluyorum. İki takım da futbolda kaldı. Güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Haftayı lider olarak bitirmek sevindirici."Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile çok önemli bir maçlarının olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye için oradayız, bu geçirdiğimiz zor dönemde ülkemiz ve Türk futbolunun Avrupa kupalarında kendine olan güveninin yerine gelmesi için bir tur daha geçmeye ihtiyacımız var. Bütün futbolseverleri perşembe akşamı Kopenhag maçına davet etmek istiyorum. Türk bayraklarıyla orayı donatıp Türkiye gibi bir milli maç havasında orayı öyle bir ortama çevirmek istiyoruz. İnşallah perşembe de bizim için güzel bir gece olur."Lige çok kötü başlamalarına rağmen daha sonra yükselişe geçtiklerini aktaran Buruk, şunları kaydetti:"Bu şekilde de götürmek istiyoruz. Futbolun içinde her şey var. Her maç ayrı şekilde yaşanıyor. Hem kendimi hem kulübümüzü hem futbolcularımızı psikolojik olarak tüm zorluklara hazır görüyorum. Bu sene daha zorunu yapıyoruz. Avrupa kupasıyla birlikte götürüyoruz. Üç günde bir maç oynuyoruz. Bunları oynamak çok daha zor, ben oyuncularımın daha güçlü ve daha konsantre olduğunu görebiliyorum. İstiyorlar başarıyı, biz de istiyoruz. Ülkemiz, Avrupa'da başarılı olmamızı da istiyor. İnşallah hem Avrupa'da hem Türkiye Ligi'nde çok başarılı bir takım oluruz."