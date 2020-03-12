Maçın ardından
TFF 1. Lig'de konuk ettiği Akhisarspor'a 3-2 yenilen Adana Demirspor'da teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar, "Yara aldık ama hiçbir şey bitmedi.
12.03.2020 00:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:25
TFF 1. Lig'de konuk ettiği Akhisarspor'a 3-2 yenilen Adana Demirspor'da teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar , "Yara aldık ama hiçbir şey bitmedi. Önümüzde daha 7 maç var, yolumuza devam ediyoruz." dedi.
Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakiplerinin puan kaybettiği haftada planlarını galibiyet üzerine kurduklarını anlattı.
İlk yarı istemedikleri bir şekilde gol yediklerini kaydeden Dumlupınar, "Rakibimiz 3 kez kaleye geldi, golleri buldu. Çok arzuladığımız bir maçtı. Kazansak şampiyonluğun bir numaralı takımı olacaktık. Yara aldık ama hiçbir şey bitmedi. Önümüzde daha 7 maç var, yolumuza devam ediyoruz. Bu takım inşallah 7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son verip üst lige çıkacaktır. Dimdik ayaktayız, sadece bir maç kaybettik. 7 maçı da kazanacak güçteyiz ve kazanacağız." diye konuştu.
Vural: "Mutluyuz"
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maç sonu rahatsızlanmasıyla ilgili soruya esprili bir şekilde "Eşek gibiyim." cevabını verdi.
İlk yarının buldukları bir golle tamamlandığını anımsatan Vural, "İkinci yarı Volkan'ın attığı gol oyuna denge getirdi. Çabuk cevap verdik. Rakibi önde karşılayarak engelledik. Çok şükür böyle zorlu puan mücadelesini 3-2 bitirdik, mutluyuz. Önemli bir taraftarın karşısında galip gelmek ve onların da bizi alkışlaması beni çok mutlu etti. Artık kazanma serisi yakaladık. Arka arkaya kazanılmış 4 maç sizi hemen yukarı çıkarıyor. Rakiplerimizin puan kaybetmesiyle Bursaspor'la biz, haftanın en karlı takımı olduk. Enteresan bir puan tablosu çıktı karşımıza. Artık Hatayspor da rahat değil. Mutluyuz, şimdi önümüze bakacağız. Önümüzdeki iki maçı kazanırsak, artık emaneten geldiğimiz bu ligden tekrar yukarı çıkma imkanı buluruz." ifadelerini kullandı.
Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakiplerinin puan kaybettiği haftada planlarını galibiyet üzerine kurduklarını anlattı.
İlk yarı istemedikleri bir şekilde gol yediklerini kaydeden Dumlupınar, "Rakibimiz 3 kez kaleye geldi, golleri buldu. Çok arzuladığımız bir maçtı. Kazansak şampiyonluğun bir numaralı takımı olacaktık. Yara aldık ama hiçbir şey bitmedi. Önümüzde daha 7 maç var, yolumuza devam ediyoruz. Bu takım inşallah 7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son verip üst lige çıkacaktır. Dimdik ayaktayız, sadece bir maç kaybettik. 7 maçı da kazanacak güçteyiz ve kazanacağız." diye konuştu.
Vural: "Mutluyuz"
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maç sonu rahatsızlanmasıyla ilgili soruya esprili bir şekilde "Eşek gibiyim." cevabını verdi.
İlk yarının buldukları bir golle tamamlandığını anımsatan Vural, "İkinci yarı Volkan'ın attığı gol oyuna denge getirdi. Çabuk cevap verdik. Rakibi önde karşılayarak engelledik. Çok şükür böyle zorlu puan mücadelesini 3-2 bitirdik, mutluyuz. Önemli bir taraftarın karşısında galip gelmek ve onların da bizi alkışlaması beni çok mutlu etti. Artık kazanma serisi yakaladık. Arka arkaya kazanılmış 4 maç sizi hemen yukarı çıkarıyor. Rakiplerimizin puan kaybetmesiyle Bursaspor'la biz, haftanın en karlı takımı olduk. Enteresan bir puan tablosu çıktı karşımıza. Artık Hatayspor da rahat değil. Mutluyuz, şimdi önümüze bakacağız. Önümüzdeki iki maçı kazanırsak, artık emaneten geldiğimiz bu ligden tekrar yukarı çıkma imkanı buluruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Maçın ardından
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Dumlupınar, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Spor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Spor
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü
Spor
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Spor
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Spor
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı