Maçın ardından
TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, mücadelenin hakemine tepki gösterdi.
14.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:26
TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Altay 'la 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, mücadelenin hakemine tepki gösterdi.
Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Canel, "Seyircisiz oynamanın verdiği zorluk vardı. İlk yarıyı 2-0 önde bitirdik. Burada bence söylenecek fazla bir söz yok. Bana göre futbol adına cinayet işlendi. 6 dakika uzatıldı maç, ne manası vardı anlamadım. Her şey tüm takdir hakları rakipten yana kullanıldı. Hakem bizle ilgili en ufak şeyde önümüzü kesti." diye konuştu.
Koşukavak: "İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık"
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ilk yarıda yedikleri gollerle oyundan uzaklaştıklarını söyledi.
İki takımın da ligde iddialı bir konumda oluşunun maçın zorluk derecesini de artırdığını belirten Koşukavak, "Oyun başladı ve böyle zorlu bir deplasmanda 5. dakikada yenik duruma düştük. Ardından 35. dakikada 2-0 geri düştük. Bu durum bizim ilk yarıda oyuna tutunmamızı zorlaştırdı, oyun aidiyetimizi kaybettik. İkinci yarı daha riskli oynamamız gerekiyordu. 47. dakikada golü bulunca yaptığımız değişikliklerle dizilişi de değiştirdik. İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık. Uzatma dakikalarında bulduğumuz golle 1 puan almayı başardık." ifadelerini kullandı.
Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Canel, "Seyircisiz oynamanın verdiği zorluk vardı. İlk yarıyı 2-0 önde bitirdik. Burada bence söylenecek fazla bir söz yok. Bana göre futbol adına cinayet işlendi. 6 dakika uzatıldı maç, ne manası vardı anlamadım. Her şey tüm takdir hakları rakipten yana kullanıldı. Hakem bizle ilgili en ufak şeyde önümüzü kesti." diye konuştu.
Koşukavak: "İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık"
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ilk yarıda yedikleri gollerle oyundan uzaklaştıklarını söyledi.
İki takımın da ligde iddialı bir konumda oluşunun maçın zorluk derecesini de artırdığını belirten Koşukavak, "Oyun başladı ve böyle zorlu bir deplasmanda 5. dakikada yenik duruma düştük. Ardından 35. dakikada 2-0 geri düştük. Bu durum bizim ilk yarıda oyuna tutunmamızı zorlaştırdı, oyun aidiyetimizi kaybettik. İkinci yarı daha riskli oynamamız gerekiyordu. 47. dakikada golü bulunca yaptığımız değişikliklerle dizilişi de değiştirdik. İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık. Uzatma dakikalarında bulduğumuz golle 1 puan almayı başardık." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Altay, Spor
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