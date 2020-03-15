Maçın ardından
TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, kazandıkları her puanı önemsediklerini söyledi.
15.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:42
TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Adanaspor 'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, kazandıkları her puanı önemsediklerini söyledi.
Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kırılgan bir takım olduklarını dile getirdi.
Aldıkları bir puanı değerlendiren Demirbakan, şöyle konuştu:
"Bugün aldığımız bir puanın kıymetini belki ileride anlarız. En azından ligde kalma yarışından kopmadık. Verilen faul rakibe gol oldu. Faul değildi, herkes baksın. Oyuncumuz topu gayet nizami şekilde aldı. O gol oyuncuların motivasyonunu bozdu. Verilmeyen penaltı var bir de... Yoruma açık. Gol atacak oyuncu neden kendini yere atsın."
Yılmaz: "7-8 pozisyona girip, 1 gol atabildik"
Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, küme düşme hattında yer alan Adanaspor karşısında zor bir maça çıktıklarını aktardı.
"Hedefimiz, ilk yarıda olduğu gibi play-off oynamak için ilk 6'ya girebilmekti." diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"İkinci yarıya başladığımızda birtakım şanssızlıklar yaşadık. Bunun da yanında kötü oynamadık, iyi oynadık. Bugün de gördüğünüz gibi 7-8 pozisyona girip, 1 gol atabildik. İkinci yarıda en büyük handikapımız bu oldu. Bu maçı bir puanla kapattık. Bundan sonraki maçlarda inşallah puanları hanemize yazdırarak, rakiplerin durumuna göre play-off'a kalma şansımız olursa değerlendireceğiz."
Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kırılgan bir takım olduklarını dile getirdi.
Aldıkları bir puanı değerlendiren Demirbakan, şöyle konuştu:
"Bugün aldığımız bir puanın kıymetini belki ileride anlarız. En azından ligde kalma yarışından kopmadık. Verilen faul rakibe gol oldu. Faul değildi, herkes baksın. Oyuncumuz topu gayet nizami şekilde aldı. O gol oyuncuların motivasyonunu bozdu. Verilmeyen penaltı var bir de... Yoruma açık. Gol atacak oyuncu neden kendini yere atsın."
Yılmaz: "7-8 pozisyona girip, 1 gol atabildik"
Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, küme düşme hattında yer alan Adanaspor karşısında zor bir maça çıktıklarını aktardı.
"Hedefimiz, ilk yarıda olduğu gibi play-off oynamak için ilk 6'ya girebilmekti." diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"İkinci yarıya başladığımızda birtakım şanssızlıklar yaşadık. Bunun da yanında kötü oynamadık, iyi oynadık. Bugün de gördüğünüz gibi 7-8 pozisyona girip, 1 gol atabildik. İkinci yarıda en büyük handikapımız bu oldu. Bu maçı bir puanla kapattık. Bundan sonraki maçlarda inşallah puanları hanemize yazdırarak, rakiplerin durumuna göre play-off'a kalma şansımız olursa değerlendireceğiz."
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor
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