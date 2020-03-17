Maçın ardından
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, sergiledikleri performanstan memnun olduklarını kaydetti.
17.03.2020 23:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:04
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, sergiledikleri performanstan memnun olduklarını kaydetti.
Parlatan, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, seyircisiz oynanan müsabakada alıştıkları coşkudan yoksun mücadele ettiklerini söyledi.
Çaykur Rizespor maçına kadar 3 müsabakadır kaybettiklerini ve gol atamadıklarını hatırlatan Parlatan, "İyi bir performans gösterdik. İlk yarıda iyi oynasak da pozisyon bulmakta zorlandık. Son paslarda net olmayışımız nedeniyle skor bulamadık. Golü bularak kazandığımız öz güven çok önemliydi. 2-0'dan sonra takım gerçek yüzünü gösterdi." dedi.
Parlatan, dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle futbolcuları maça hazırlamanın kolay olmadığını belirterek, "Takımımızı pazar günü maçımızı var gibi hazırlayacağız." diye konuştu.
Karaman : "Kendimizi ciddi bir hesaba çekeceğiz"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sonuç olarak üzüldüklerini ancak galibiyeti hak eden Göztepe'yi tebrik ettiğini söyledi.
Takım olmanın farklı özellikler gerektirdiğini aktaran Karaman, şöyle konuştu:
"Biz bu çeşitlemeyi istediğimiz şekilde yapamadık. Anlaşılan bundan sonraki müsabakalarda da zorlanacağız. Bu tarz oyunun bize arzu ettiğimiz sonucu getireceğini düşünmüyorum. Kendimizi ciddi bir hesaba çekeceğiz. Eğer varsa, yeteneğin küllerinden sıyrılıp açığa çıkmasını bekleyeceğiz. Görünen o ki yolumuz var."
Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili sorulan soru üzerine, "Bu konuda devletin yetkili insanları bir risk varsa gereğini yaparlar. Ben o konuda yetkililerin gerekli hassasiyet ve sorumluluk içinde olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.
Türkiye'nin yarın farklı bir gündemle karşılaşabileceğini belirten Karaman, "Gündemi takip edip de bu konuyla ilgili açıklama yapan insanların sözlerine saygı duymaktan başka bir duruşumuz olmaz. İnsan değerli, insan kıymetli. Bu insanların da sonuçta aileleri var. Kendilerine emanet edilen insanlar da kendi evlatları sayılır." değerlendirmesinde bulundu.
Parlatan, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, seyircisiz oynanan müsabakada alıştıkları coşkudan yoksun mücadele ettiklerini söyledi.
Çaykur Rizespor maçına kadar 3 müsabakadır kaybettiklerini ve gol atamadıklarını hatırlatan Parlatan, "İyi bir performans gösterdik. İlk yarıda iyi oynasak da pozisyon bulmakta zorlandık. Son paslarda net olmayışımız nedeniyle skor bulamadık. Golü bularak kazandığımız öz güven çok önemliydi. 2-0'dan sonra takım gerçek yüzünü gösterdi." dedi.
Parlatan, dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle futbolcuları maça hazırlamanın kolay olmadığını belirterek, "Takımımızı pazar günü maçımızı var gibi hazırlayacağız." diye konuştu.
Karaman : "Kendimizi ciddi bir hesaba çekeceğiz"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sonuç olarak üzüldüklerini ancak galibiyeti hak eden Göztepe'yi tebrik ettiğini söyledi.
Takım olmanın farklı özellikler gerektirdiğini aktaran Karaman, şöyle konuştu:
"Biz bu çeşitlemeyi istediğimiz şekilde yapamadık. Anlaşılan bundan sonraki müsabakalarda da zorlanacağız. Bu tarz oyunun bize arzu ettiğimiz sonucu getireceğini düşünmüyorum. Kendimizi ciddi bir hesaba çekeceğiz. Eğer varsa, yeteneğin küllerinden sıyrılıp açığa çıkmasını bekleyeceğiz. Görünen o ki yolumuz var."
Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili sorulan soru üzerine, "Bu konuda devletin yetkili insanları bir risk varsa gereğini yaparlar. Ben o konuda yetkililerin gerekli hassasiyet ve sorumluluk içinde olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.
Türkiye'nin yarın farklı bir gündemle karşılaşabileceğini belirten Karaman, "Gündemi takip edip de bu konuyla ilgili açıklama yapan insanların sözlerine saygı duymaktan başka bir duruşumuz olmaz. İnsan değerli, insan kıymetli. Bu insanların da sonuçta aileleri var. Kendilerine emanet edilen insanlar da kendi evlatları sayılır." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Çaykur Rizespor, Karaman, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Spor
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Spor
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Spor
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Spor
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Spor
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti