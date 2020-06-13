Maçın ardından

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Göztepe'nin Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, rakibin 10 kişi kalmasının kendileri için avantaj olduğunu ancak bunu iyi kullanamadıklarını belirtti.

13.06.2020 00:28 | Son Güncelleme: 13.06.2020 00:35
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Göztepe'nin Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, rakibin 10 kişi kalmasının kendileri için avantaj olduğunu ancak bunu iyi kullanamadıklarını belirtti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Parlatan, Trabzonspor'u tebrik etti.
Maça iyi başlayamadıklarını aktaran Parlatan, özellikle ilk yarım saatlik bölümde çok hata yaptıklarını ve top kayıpları yaşadıklarını söyledi.
Trabzonspor'un net pozisyonlara girdiğini vurgulayan Parlatan, şunları kaydetti:
"Baskılı oynadıklarında sadece 1 gol bulabilmeleri bizim adımıza sevindiriciydi. Son 15 dakikasında biraz toparladık. Maça katkı sağladık. Baskılı oyunu kurduğumuzda maalesef 2. golü kalemizde gördük. 2-1'i yakaladıktan sonra takımımız gerçekten elinden geleni yaptı, pozisyonlar bulmaya çalıştı. Trabzonspor da iyi bir savunma gösterdi. Belki dönüm noktası olarak Deniz Kadah'ın kafa topu bize dönerek 3-1 mağlubiyeti getirdi. Biz daha iyisini yapmak mecburiyetindeydik. Çok fazla üretken değildik. Tabii ki Trabzonspor'un kaliteli ayakları ve iyi oyun anlayışı skoru getirdi."
Hüseyin Çimşir: "Takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum"
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir de kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, tüm takıma teşekkür etti.
Oyuncuların verdikleri görevleri yerine getirdiğini aktaran Çimşir, şöyle konuştu:
"Uzun, 3 ay bir aradan sonra oynanan futbol bence gayet olumluydu. Oyunu 2'ye ayırmak gerekiyor. 11-11 olan ve 11'e 10 olan olarak. Bence ikisini de takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. 11-11 olan bölümde skoru daha çok artırabilirdik. Daha rahat kendimize avantaj sağlayabilirdik. Sonrasında eksik kalmamıza rağmen arkadaşların ortaya koyduğu çok büyük bir mücadele var. 10 kişi nasıl, ne şekilde oynanır onu da bence gayet yerinde ve başarılı şekilde uyguladığımızı düşünüyorum. Tabii geri kalan 7 hafta var. Kazanmış bir takımın teknik direktörü olarak hakemlerin biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ortada emek, mücadele var. Verdikleri kararlarda daha sağlıklı ve sağduyulu olurlarsa sevinirim." Maçın ardından

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzonspor, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme sonrası Şanlıurfa’da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Haber
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Edirne’ye girişler 14-17 Haziran’da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah’ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Haber
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Haberler››Güncel››Maçın ardından - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:31: Kırıkkale'de bir mahallede "gaz kokusu" paniği - Haber 00:27: Tunus açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 55'e yükseldi - Haber 00:26: Diyarbakır'da, tıbbi malzeme firmasından ücretsiz 20 bin maske - Haber 00:17: Yürümeyi öğrendiği protezle koşu idmanlarına başladı - Haber 00:15: Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı (2) - Haber 00:01: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 23:44: Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti - Haber 23:14: Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi - Haberler 14:49: Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi - Ekonomi 14:03: İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak - Ekonomi