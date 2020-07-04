Maçın ardından - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendikleri maçın ikinci yarısında oynadıkları futbolun kendilerine galibiyeti getirdiğini söyledi.

04.07.2020 22:01 | Son Güncelleme: 04.07.2020 22:24
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendikleri maçın ikinci yarısında oynadıkları futbolun kendilerine galibiyeti getirdiğini söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, ilk yarı oynanan futboldan hiç memnun olmadığını dile getirerek,"3 puanı dört golle aldığımız için mutluyuz. İkinci yarı daha fazla gayret gösterdik. İlk yarıda rakip penaltıdan öne geçseydi bu maç bizim için daha da zorlaşacaktı. İkinci yarıdaki performansımızdan memnunum." ifadelerini kullandı.
Sezon başı hedefledikleri yerde olduklarını anlatan Bulut, "Ligi en iyi yerde bitirmek ve kupada final oynamak istiyorduk. İlk 6'nın içerisindeyiz ve ilk 5'i sonuna kadar deneyeceğiz. Önümüzdeki maçları kazanabilmek adına her şeyi yapacağız." diye konuştu. Maçın ardından - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut

Kaynak: AA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Spor, Haber
Haberler››Spor››Maçın ardından - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

22:31: TFF 1. Lig : Bursaspor: 1 Altınordu: 0 - Spor 22:10: Ekol Göz Menemenspor - Adanaspor: 4-2 - Spor 22:07: Futbol: TFF 1. Lig - Spor 22:06: Son dakika! Altınordu: 1-0 - Spor 22:01: Maçın ardından - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut - Spor 21:57: Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı - Spor 20:43: Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı - Magazin 20:23: Juventus, Buffon'un Serie A'da en çok maça çıkan oyuncu olduğu maçta Torino'yu 4-1 mağlup etti - Spor 20:11: Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu - Haberler 12:54: İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti - Haberler