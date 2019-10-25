Haberler » Spor » Maçın ardından - Braga Teknik Direktörü Sa Pinto

Maçın ardından - Braga Teknik Direktörü Sa Pinto

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Braga'nın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, dengede giden karşılaşmayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

25.10.2019 00:16
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Braga'nın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, dengede giden karşılaşmayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Sa Pinto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbul'da kazanmanın her zaman güzel olduğunu belirterek, "Beşiktaş güçlü başladı, isteyerek başladı ama sonra dengeledik. Penaltı penaltı olmayabilir. Maç gitti geldi ama kazandık. Çok mutluyuz." dedi.
Grupta iyi konumda olduklarına dikkati çeken Sa Pinto, "Ama her şey bitmedi. Avantajımızı kullanıp önümüzdeki üç maçtan iyi çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Maçın ardından - Braga Teknik Direktörü Sa Pinto

Beşiktaş, İstanbul, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:16 Maçın ardından - Braga Teknik Direktörü Sa Pinto
00:13 Tamer Tuna: "Bulunduğumuz konumun üzerine çıkacağımızı görebiliyoruz"
00:08 Maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı (1)
00:08 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
00:06 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
00:04 Maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı (2)
23:59 Gerhard Struber: Grup çok enteresan bir hale geldi
25.10.2019 00:38:08