Maçın ardından futbolcular tribüne çıktı
TFF 1. Lig'in 28. haftasında korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Hatayspor-Ümraniyespor maçının ardından Hataysporlu futbolcular tribüne çıktı.
15.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:58
TFF 1. Lig'in 28. haftasında korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Hatayspor-Ümraniyespor maçının ardından Hataysporlu futbolcular tribüne çıktı.
1. Lig'de Hatayspor'un, Ümraniyespor'u 2-0 yendiği maçın ardından, Hataysporlu futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından boş tribünlere çıkarak galibiyeti kutladılar.
Bazı basın mensupları ile beraber tezahüratlarda bulunan Hataysporlu futbolcular, galibiyet sevincini doyasıya yaşadı. - HATAY
1. Lig'de Hatayspor'un, Ümraniyespor'u 2-0 yendiği maçın ardından, Hataysporlu futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından boş tribünlere çıkarak galibiyeti kutladılar.
Bazı basın mensupları ile beraber tezahüratlarda bulunan Hataysporlu futbolcular, galibiyet sevincini doyasıya yaşadı. - HATAY
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor
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