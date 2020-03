Maçın ardından - İrfan Can Kahveci

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag 'ı 1-0 yenen Medipol Başakşehir 'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, elde ettikleri avantajı rövanşta da sürdürerek turu geçmek istediklerini söyledi.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İrfan, "Maçın başından itibaren çok zorlandık. Çünkü rakip de iyi bir takım. Çok koşuyorlar, çok agresifler. Son dakikalarda gol nasip oldu. İnşallah ikinci maçta da bu avantajı kullanıp turu geçeriz." ifadelerini kullandı.İrfan, tribünlerin tamamen dolması ve tüm taraftarların Türk bayrağıyla kendilerine destek vermesiyle ilgili, "Isınmaya çıktığımda tüylerim diken diken oldu. Gerçekten halkımıza teşekkür ediyorum. Bugün müthiş bir atmosfer vardı. Burada hiç görmediğimiz bir atmosferi bize yaşattılar. Hepsine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.Medipol Başakşehirli futbolcu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kendilerini tedirgin edip etmediği yönündeki bir soruya ise, "İster istemez her insan tedirginlik yaşıyor. İnşallah en yakın sürede bu virüs olayını da çözeriz. Herkesin tedirginliği de geçer." yanıtını verdi.

Kaynak: AA