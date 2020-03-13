Maçın ardından - Staale Solbakken
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın teknik direktörü Staale Solbakken, "Bu maçın oynanmaması gerekiyordu.
13.03.2020 05:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:32
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir 'e 1-0 yenilen Danimarka temsilcisi Kopenhag 'ın teknik direktörü Staale Solbakken, "Bu maçın oynanmaması gerekiyordu." dedi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Solbakken, dünyadaki koronavirüs salgını nedeniyle maçla ilgili konuşmanın çok anlamlı olmadığını söyledi.
"Maç hakkında çok fazla bir şey söylemeyeceğim." diyen Norveçli teknik adam, şöyle konuştu:
"Futbolcuların aileleri var, çocukları, anne ve babaları var. Onlarla gün boyu konuştular, iletişim halinde oldular. Aynı zamanda Danimarka'nın tamamen kapandığını duyduk. Bunu da öğrendik. Aynı zamanda nisan sonuna kadar burada maçların seyircisiz oynanacağını duyduk. Bu aslında her şeyi anlatan bir durum. Bu maçın oynanmaması gerekiyordu. Haftaya maç oynanıp oynanmayacağını bilmiyoruz ama UEFA'nın bir sorumluluk alması gerek. Bu maçın oynanmaması gerekirdi."
Solbakken, Danimarkalı bir basın mensubunun, "Maça çıkmama düşünceniz olduğunu öğrendik. Bu kararı uygulamaya ne kadar yakındınız?" sorusunu ise "Çok düşündük. Ama bir turnuvanın parçasıyız. Danimarka'daki yetkililer ve UEFA'dakilerle konuştuk. Önemli bir turnuva, böyle bir şey yaparsak yaptırımları, cezaları olduğunu biliyorduk. İstişare ettik ve sahaya çıkma yönünde karar verdik." şeklinde yanıtladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Solbakken, dünyadaki koronavirüs salgını nedeniyle maçla ilgili konuşmanın çok anlamlı olmadığını söyledi.
"Maç hakkında çok fazla bir şey söylemeyeceğim." diyen Norveçli teknik adam, şöyle konuştu:
"Futbolcuların aileleri var, çocukları, anne ve babaları var. Onlarla gün boyu konuştular, iletişim halinde oldular. Aynı zamanda Danimarka'nın tamamen kapandığını duyduk. Bunu da öğrendik. Aynı zamanda nisan sonuna kadar burada maçların seyircisiz oynanacağını duyduk. Bu aslında her şeyi anlatan bir durum. Bu maçın oynanmaması gerekiyordu. Haftaya maç oynanıp oynanmayacağını bilmiyoruz ama UEFA'nın bir sorumluluk alması gerek. Bu maçın oynanmaması gerekirdi."
Solbakken, Danimarkalı bir basın mensubunun, "Maça çıkmama düşünceniz olduğunu öğrendik. Bu kararı uygulamaya ne kadar yakındınız?" sorusunu ise "Çok düşündük. Ama bir turnuvanın parçasıyız. Danimarka'daki yetkililer ve UEFA'dakilerle konuştuk. Önemli bir turnuva, böyle bir şey yaparsak yaptırımları, cezaları olduğunu biliyorduk. İstişare ettik ve sahaya çıkma yönünde karar verdik." şeklinde yanıtladı.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Maçın ardından - Staale Solbakken
Etiketler : Başakşehir, Danimarka, Kopenhag, Spor
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