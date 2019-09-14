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Maçın başında kırmızı kart gören Domagoj Vida'ya ceza kapıda

3-2 biten Gazişehir Gaziantep maçı sonrası konuşan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, "Vida ile konuşmadık. Hocanın raporu doğrultusunda Vida'ya ceza verebiliriz." dedi.

14.09.2019 23:52

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Gazişehir Gaziantep maçı sonrasında, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Kavalcı, "Maçın dördündü hakemini tanıyan bileniniz var mı? Orta hakem sakatlansa maçı dördüncü hakem yönetecek, bu maçın altından kalkamaz. Dorukhan'a müdahale net kırmızı kart. Lens'e yapılan penaltı pozisyonunu da verilmemişti. Bugün aleyhimize olanlar direk veriliyor. MHK'nın biraz dikkat etmesi lazım her hafta hakem mi konuşacağız? Artık yeter." dedi.

"BU HAKEM CANER'E HEP SARI KART GÖSTERİYOR"

Kavalcı, "Bu hakem Caner'e hep sarı kart gösteriyor. Futbolculara geçmiş olsun dedik. Maçtan önce biz başarılar dileriz, maçtan sonra da hoca konuşur. Taraftarı anlıyoruz ama yeni bir kadro, ekip… Düzelecek. Bu iş için buradayız. Haftaya salı inşallah Burak idmanlara başlayacak. Sakatlarımız dönüyor. Vida ile konuşmadık. Hocanın vereceği rapora bakar, Vida'ya ceza olacak mı konusunda düşünürüz." diye konuştu.

Maçın başında kırmızı kart gören Domagoj Vida'ya ceza kapıda

Ahmet Kavalcı, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(1)
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