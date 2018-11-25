- Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar galibiyeti böyle kutuladı Trabzonspor
taraftarları Fenerbahçe
galibiyetini sokaklarda kutladı
TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da büyük sevinç var. Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar şehrin en işlek yerlerinden olan Atatürk
Alanını doldurarak galibiyet sevincini meşaleler eşliğinde kolbastı oynayarak kutlarken, araçlar da yol boyunca korna çalarak taraftarlara destek verdi.Taraflar sık sık Trabzonspor lehine slogan atarken, kutlamalar sırasında trafik de zaman zaman aksadı.
Fenerbahçe,Trabzonspor
25 Kasım 2018 Pazar 23:17