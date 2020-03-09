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Maçın Hikayesi: CR Flamengo 3-0 Botafogo

Carioca Serie A'da lider Flamengo evinde Botafogo'yu ağırladı. Maracana Stadyumu'nda oynanan maçta Flamengo, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa ve Michael'in golleriyle 3-0 galip geldi. Maç öncesive soyunma odası görüntülerinden derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.

09.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:21
Carioca Serie A'da lider Flamengo evinde Botafogo'yu ağırladı. Maracana Stadyumu'nda oynanan maçta Flamengo, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa ve Michael'in golleriyle 3-0 galip geldi. Maç öncesive soyunma odası görüntülerinden derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle. Maçın Hikayesi: CR Flamengo 3-0 Botafogo

Kaynak: Dugout

Etiketler : İtalya Serie A, Everton, Spor
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