Menü
Haberler ›› Spor ››Maçın Hikayesi: Santos FC 3-1 Mirassol - Spor

Maçın Hikayesi: Santos FC 3-1 Mirassol

Paulista Serie A1'de, A grubu lideri Santos FC evinde Mirassol'u ağırladı. Estadio Urbano Caldeira'da oynanan karşılaşmayı Santos, Diego Putica, Yuri Alberto ve Eduardo Sasha'nın ilk yarıda attığı gollerle 3-1 kazandı. Maç öncesi ve sonrası en özel anları Dugout farkıyla sizler için derledik.

09.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:21
Paulista Serie A1'de, A grubu lideri Santos FC evinde Mirassol'u ağırladı. Estadio Urbano Caldeira'da oynanan karşılaşmayı Santos, Diego Putica, Yuri Alberto ve Eduardo Sasha'nın ilk yarıda attığı gollerle 3-1 kazandı. Maç öncesi ve sonrası en özel anları Dugout farkıyla sizler için derledik. Maçın Hikayesi: Santos FC 3-1 Mirassol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Eduardo, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Spor
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Spor
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı Spor
İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Spor
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Spor
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Spor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Spor
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Spor
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı