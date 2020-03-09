Maçın Hikayesi: Santos FC 3-1 Mirassol
Paulista Serie A1'de, A grubu lideri Santos FC evinde Mirassol'u ağırladı. Estadio Urbano Caldeira'da oynanan karşılaşmayı Santos, Diego Putica, Yuri Alberto ve Eduardo Sasha'nın ilk yarıda attığı gollerle 3-1 kazandı. Maç öncesi ve sonrası en özel anları Dugout farkıyla sizler için derledik.
09.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:21
Paulista Serie A1'de, A grubu lideri Santos FC evinde Mirassol'u ağırladı. Estadio Urbano Caldeira'da oynanan karşılaşmayı Santos, Diego Putica, Yuri Alberto ve Eduardo Sasha'nın ilk yarıda attığı gollerle 3-1 kazandı. Maç öncesi ve sonrası en özel anları Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
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