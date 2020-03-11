Maçın Öyküsü: Atalanta - Valencia CF
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı için İtalya'ya giden Valencia CF'nin Atalanta maçındaki perde arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı için İtalya'ya giden Valencia CF'nin Atalanta maçındaki perde arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Spor
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