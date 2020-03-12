Maçın Öyküsü: Balıkesirspor 1 - 3 Bursaspor
TFF 1.Lig'te zirve mücadelesi veren Bursaspor, Balıkesir deplasmanına gitti. Deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazanan Bursaspor, ligden çıkma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Bursaspor - Balıkesir maçının öyküsünü Timsahlar'ın perspektifinden sizler için hazırladık.
12.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:00
TFF 1.Lig'te zirve mücadelesi veren Bursaspor , Balıkesir deplasmanına gitti. Deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazanan Bursaspor, ligden çıkma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Bursaspor - Balıkesir maçının öyküsünü Timsahlar'ın perspektifinden sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesir, Bursaspor, Spor
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