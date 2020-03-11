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Maçın Öyküsü: Santos 10 - 0 Naviraiense

Santos FC, tarihinin en farklı galibiyetlerinden birini Naviraiense karşısında 10-0'lık skorla kazanıyor. Santos'un inanılmaz Copa do Brasil galibiyetinin özel kamera arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Santos FC, tarihinin en farklı galibiyetlerinden birini Naviraiense karşısında 10-0'lık skorla kazanıyor. Santos'un inanılmaz Copa do Brasil galibiyetinin özel kamera arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Maçın Öyküsü: Santos 10 - 0 Naviraiense

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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