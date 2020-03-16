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Maçın Özeti: Ajax 2 - 0 AC Milan

2010-11 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması'nda Ajax İtalyan devi AC Milan'ı 2-0 mağlup ediyor. Amsterdam ekibi adına golleri Demy de Zeeuw ve Toby Alderweireld kaydediyor.

16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
2010-11 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması'nda Ajax İtalyan devi AC Milan 'ı 2-0 mağlup ediyor. Amsterdam ekibi adına golleri Demy de Zeeuw ve Toby Alderweireld kaydediyor. Maçın Özeti: Ajax 2 - 0 AC Milan

Kaynak: Dugout

Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Milan, Ajax, Spor

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