Maçın Özeti: Ajax 2 - 0 AC Milan
2010-11 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması'nda Ajax İtalyan devi AC Milan'ı 2-0 mağlup ediyor. Amsterdam ekibi adına golleri Demy de Zeeuw ve Toby Alderweireld kaydediyor.
16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
2010-11 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması'nda Ajax İtalyan devi AC Milan 'ı 2-0 mağlup ediyor. Amsterdam ekibi adına golleri Demy de Zeeuw ve Toby Alderweireld kaydediyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Milan, Ajax, Spor
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