Maçın Özeti: FC Nantes 2 - 1 Montpellier
2013-14 Ligue 1 sezonunda FC Nantes evinde Montpellier'i ağırlıyor. FC Nantes ilk yarıda bulduğu gollerle, Montpellier'i 2-1 mağlup ediyor. Maçın özet görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
20.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:00
2013-14 Ligue 1 sezonunda FC Nantes evinde Montpellier'i ağırlıyor. FC Nantes ilk yarıda bulduğu gollerle, Montpellier'i 2-1 mağlup ediyor. Maçın özet görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Spor