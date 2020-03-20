Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Maçın Özeti: FC Nantes 2 - 1 Montpellier - Spor

Maçın Özeti: FC Nantes 2 - 1 Montpellier

2013-14 Ligue 1 sezonunda FC Nantes evinde Montpellier'i ağırlıyor. FC Nantes ilk yarıda bulduğu gollerle, Montpellier'i 2-1 mağlup ediyor. Maçın özet görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

20.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:00
2013-14 Ligue 1 sezonunda FC Nantes evinde Montpellier'i ağırlıyor. FC Nantes ilk yarıda bulduğu gollerle, Montpellier'i 2-1 mağlup ediyor. Maçın özet görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Maçın Özeti: FC Nantes 2 - 1 Montpellier

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Yıldız isimden çarpıcı karar: G.Saray’dan ayrılıp, ülkeme döneceğim Spor
Yıldız isimden çarpıcı karar: G.Saray'dan ayrılıp, ülkeme döneceğim
Heykeline maske ve eldiven takıldı, Alex duyarsız kalmadı Spor
Heykeline maske ve eldiven takıldı, Alex duyarsız kalmadı
’Ligler ertelensin’ dedikten sonra TFF’den istifa etti Spor
"Ligler ertelensin" dedikten sonra TFF'den istifa etti
Manchester United gönülleri fethetti! 1 milyon pound ödeyecekler Spor
Manchester United gönülleri fethetti! 1 milyon pound ödeyecekler
Bikini giyip maske takan model, korona için kampanya başlattı Spor
Bikini giyip maske takan model, korona için kampanya başlattı
Yarışseverlere kötü haber! Koronavirüs, at yarışlarını da erteledi Spor
Yarışseverlere kötü haber! Koronavirüs, at yarışlarını da erteledi
Nazım Sangare, Süper Lig deviyle anlaştı! İmzayı sezon sonu atacak Spor
Nazım Sangare, Süper Lig deviyle anlaştı! İmzayı sezon sonu atacak
Koronavirüs, futbola bunu da yaptırdı! Küme düşmeyi kaldırdılar Spor
Koronavirüs, futbola bunu da yaptırdı! Küme düşmeyi kaldırdılar
Loading