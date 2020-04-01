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Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan ateş ölçer ve maskeli pazar denetimi

Trabzon'un Maçka ilçesinde Belediye Başkanı Koray Koçhan, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki pazar yerinde denetim yaptı.

01.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:14
Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan ateş ölçer ve maskeli pazar denetimi
Trabzon 'un Maçka ilçesinde Belediye Başkanı Koray Koçhan, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki pazar yerinde denetim yaptı. Pazarın girişinde ateş ölçümü gerçekleştiren Başkan Koçhan, maske ve eldiven takmayan pazar esnafını uyardı, maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Maçka Belediyesi olarak Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli bütün çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Koçhan, "Pazar girişine dezenfektan konulması, ateş ölçümü yapılması, maske, eldiven dağıtımı ve takılması konusunda uyarıların yapılmasını sağladık. Yine pazara gelen vatandaşların sayısının sınırlandırılması ve sosyal mesafe korunması, küçük çocukların alınmaması, pazar yerlerinde zorunlu gıda harici ürün satışı yapılmaması, 3 metre mesafesi kuralı ve hijyen konularına dikkat edilmesi için gerekli uyarıları gerçekleştirdik. Duyarlı pazar esnafımıza gönülden teşekkür ediyorum. Evde kalarak kendimizi koruyabiliriz. Hep birlikte önlemlere uyarak birlikte başaracağız" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzon, Maçka, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan ateş ölçer ve maskeli pazar denetimi - Haberler

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