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Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan ateş ölçer ve maskeli pazar denetimi

Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan ateş ölçer ve maskeli pazar denetimi Trabzon'un Maçka ilçesinde Belediye Başkanı Koray Koçhan, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki pazar yerinde denetim yaptı.

01.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:12
Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan ateş ölçer ve maskeli pazar denetimi
TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde Belediye Başkanı Koray Koçhan, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki pazar yerinde denetim yaptı. Pazarın girişinde ateş ölçümü gerçekleştiren Başkan Koçhan, maske ve eldiven takmayan pazar esnafını uyardı, maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Maçka Belediyesi olarak Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli bütün çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Koçhan, "Pazar girişine dezenfektan konulması, ateş ölçümü yapılması, maske, eldiven dağıtımı ve takılması konusunda uyarıların yapılmasını sağladık. Yine pazara gelen vatandaşların sayısının sınırlandırılması ve sosyal mesafe korunması, küçük çocukların alınmaması, pazar yerlerinde zorunlu gıda harici ürün satışı yapılmaması, 3 metre mesafesi kuralı ve hijyen konularına dikkat edilmesi için gerekli uyarıları gerçekleştirdik. Duyarlı pazar esnafımıza gönülden teşekkür ediyorum. Evde kalarak kendimizi koruyabiliriz. Hep birlikte önlemlere uyarak birlikte başaracağız" dedi. Maçka Belediye Başkanı Koçhan’dan ateş ölçer ve maskeli pazar denetimi

Kaynak: İHA

Etiketler: Koray Koçhan, Maçka, Genel

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Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan ateş ölçer ve maskeli pazar denetimi
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