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Maçka Belediyesi koronavirüsle mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Maçka Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

23.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:31
Maçka Belediyesi koronavirüsle mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Maçka Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'ın talimatıyla ilgili birimler, vatandaşların koronavirüse karşı korunması adına çalışmalarına devam ediyor.
Maçka Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri, ilçe genelinde parklar, spor alanları, sokaklar, pazar yerleri, çöp kovaları, konteynırlar ile durak ve bankların dezenfekte işlemlerini yaparak salgın riskine karşı tedbirlerini alıyor.

Başkan Koçhan, koronavirüsle mücadele kapsamında hastalığın yayılmasını önlemek adına ekiplerin ilk günden itibaren sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Vatandaşlara evden çıkmama uyarısında bulunan Koçhan, şunları kaydetti:
"Yapılan uyarılara uyun. Özellikle devletimizin uyarılarına uyulması gerekiyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımız için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur. Maçka Belediyesi olarak tüm personel ve araçlarımız ile vatandaşlarımızın yanındayız. Yeter ki zorunda olmadıkça evden çıkmayalım. Ben bu hassasiyeti gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler : Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Koray Koçhan, Maçka, Güncel

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