Haberler » Güncel » Maçka'da 5 kaçak yapı yıkıldı - Haber

Maçka'da 5 kaçak yapı yıkıldı

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 'İmar Barışı' düzenlemesi dışında kalan 5 kaçak yapı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

20.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:46 Maçka'da 5 kaçak yapı yıkıldı

TRABZON'un ilçesinde, 'İmar Barışı' düzenlemesi dışında kalan 5 kaçak yapı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Trabzon ile Giresun sınırında yer alan, çarpık yapılaşmanın arttığı ve doğal güzelliğin yok olmaya başladığı yaylalar için harekete geçildi. Doğu Karadeniz yaylalarında, 31 Aralık 2017'den sonra imara aykırı olarak yapıldığı ve 'İmar Barışı' kapsamına girmediği tespit edilen bina, bina temeli, konteyner, baraka gibi kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle Maçka'da bulunan 5 kaçak yapıyı yıktı. Kentte Akçaabat, Araklı, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerinde daha önce 160 kaçak yapı yıkılmıştı.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Maçka, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:31   20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 6 Ocak'ta - Haber
17:31   Gazilerden sehven emeklilik açıklaması - Haber
17:31   İstiklal caddesi'nde evsiz adamın valizi polisi alarmı geçirdi - Haber
17:31   Adıyaman'da, mahalleliden 'geçit' eylemi - Haber
17:26   Çorum İş-Kur hizmet binası ve Huzurevi için 7 milyon 640 bin TL ödenek - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
16:17   Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü - Haber
20.12.2019 17:33:45