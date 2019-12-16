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Maçka'da doğalgaz kullanımına başlandı

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, abonelik işlemlerini tamamlayanların ilçede doğalgaz kullanımına başladığını belirtti.

16.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:14Maçka'da doğalgaz kullanımına başlandı
Belediye Başkanı Koray Koçhan, abonelik işlemlerini tamamlayanların ilçede doğalgaz kullanımına başladığını belirtti.
İlçe merkezinde doğalgazın kullanıma sunulduğu ilk apartman önünde gazı açan Koçhan, doğalgazın Maçka'ya kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Koçhan, isteyenlerin abonelik merkezlerinden başvurularını yapabileceğine işaret ederek, "Maçka'mızda abone işlemlerini halleden vatandaşlarımızın doğalgazını veriyoruz. İlk kez bir evde doğalgaz yanmaya başlıyor. İlçemizde doğalgaz hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız başvurusunu ilçemizde ki abonelik merkezinden gerçekleştirerek yapabilir. İlçemize tekrar hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Koray Koçhan, Maçka, Güncel

Kaynak: AA

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