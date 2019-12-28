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Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması

Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışmasıTrabzon'un Maçka ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi'nde 3 dönem muhtarlık yapan Dursun Yeşilaraz'ın, kendi döneminde, eşinin ailesi tarafından bağışlanan mezar yerindeki 8 kabrin, yakınları kendisine oy vermediği için kaldırılmasını istediği öne sürüldü.

28.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:34
'da 'mezarlık taşıma' tartışması
Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi'nde 3 dönem muhtarlık yapan Dursun Yeşilaraz'ın, kendi döneminde, eşinin ailesi tarafından bağışlanan mezar yerindeki 8 kabrin, yakınları kendisine oy vermediği için kaldırılmasını istediği öne sürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen eski muhtar, "Tekrar seçime girerim diye, karalama kampanyası yapıyorlar" derken, belediye ekipleri 3 mezardan alınan cenazeleri, başka bir mezarlığa defnetti. 5 mezar ise önümüzdeki günlerde taşınacak.
İlginç olay, önceki gün Maçka ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede 3 dönem muhtarlık yapan Dursun Yeşilaraz, son seçimi rakibi Ziya Yeşilaraz'a karşı kaybetti.
İddiaya göre seçimi kaybetmeyi hazmedemeyen Dursun Yeşilaraz, kendi döneminde eşinin ailesi tarafından bağışlanan arazideki 8 mezarın kaldırılmasını istedi. Bu isteğini de seçimde kendisine oy vermediğini öne sürdüğü cenaze sahiplerine bildirdi. Yaşanan tartışmaların ardından cenaze sahipleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak mezarların taşınmasını talep etti. Belediye tarafından verilen onayla 3 cenaze, mezarlarından alınıp, başka bir mezarlıkta defnedildi. Diğer 5 mezarın da belediye tarafından verilecek onayın ardından taşınacağı öğrenildi.
'HAKKIMDA KARALAMA YAPILIYOR'
Eski muhtar Dursun Yeşilaraz, kendisine iftira atıldığını söyleyerek, "Asla benim oralarda bir yerim yok. Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yeri kazıtma gibi bir lüksüm de yok. Hakkımda 'çamur at izi kalsın' şeklinde karalama yapılıyor. Karşı tarafın iddiaları bunlar. Suç duyurusunda bulunup, haklarımı arayacağım. Olayla ilgim, alakam yok. Böyle gelişmelerin olduğunu da sitelerden öğrendim. 'Tekrar muhtarlık seçimine girerim' diye herhalde böyle bir karalama yaptılar. Mezarların neden boşaltıldığından bilgim yok. Araya nifak sokmaya çalışıyorlar" dedi.
'GÖNÜLLÜ OLARAK TAŞIMIŞLAR'
Yöre sakinlerinden Murat Yeşilaraz da mahallede seçim kavgası yaşandığını belirterek, "Daha önceden mezarları almaya çalıştılar, müsaade etmedik. Şimdi de bir seçim davası oldu, muhtarla bir sıkıntıları olmuş ancak ben orada yoktum. Orası dedemin yeri. Eski muhtarın burada konuşmaya hakkı yok. Zaten burası Büyükşehir Belediyesi mezarlığına verilmiş. Kimse bir talepte bulunamaz. Onlar gönüllü olarak mezarlarını alıp, gitmişler. Köyü karalamak için yapılan bir şey. Burada bir sıkıntı yok" diye konuştu.
'KEŞKE YAŞANMASAYDI'
Muhtar Ziya Yeşilaraz ise, yaşananlardan ötürü üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Eski muhtarın talebiyle bu mezarlar taşındı. Keşke böyle üzücü şeyler yaşanmasaydı" dedi.
Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması

Maçka, Güncel

Kaynak: DHA


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